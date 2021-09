Tom Sykes: «Glück, dass ich es an die Box schaffte»

Tom Sykes brachte bei der Superbike-WM in Magny-Cours am Freitag die beste BMW auf Platz 6 der kombinierten Zeitenliste. Etwas Trainingszeit verpasste er, weil seine M1000RR zickte.

Michael van der Mark präsentierte sich auf dem Circuit de Nevers von Anfang an sehr stark und beendete das FP1 am Freitagmorgen als Zweiter. Am Nachmittag fiel der Niederländer auf Platz 10 zurück, weil seine BMW M1000RR streikte und er deshalb die letzten Trainingsminuten verpasste, als alle ihre schnellsten Runden fuhren.

Teamkollege Tom Sykes agierte während der zweiten 45 Minuten Training unauffällig, fuhr sich gegen Ende aber auf Platz 6. Der Engländer verliert 0,469 sec auf die Bestzeit von Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha).

«Wir haben schwer geschuftet, um ein konstantes Motorrad zu bekommen», erzählte Sykes. «Konstant genug, um es in die Top-6 zu schaffen. FP1 hat wegen der Bedingungen nicht viel gebracht, im FP2 haben wir die verschiedenen Reifen probiert. Ich hatte dann aber ein Problem mit dem Motorrad und hatte Glück, dass ich es zurück an die Box schaffte. Meine Jungs leisteten großartige Arbeit, dass ich gleich wieder rausfahren konnte. Wir konnten deshalb aber nicht alles von unserer Liste abarbeiten. In Anbetracht dessen bin ich angenehm überrascht, dass ich es trotzdem in die Top-6 schaffte. Am Samstagmorgen wollen wir verbessern, was wir in FP2 erreicht haben und den Rückstand zur Spitze reduzieren.»

Was ging am Motorrad kaputt? «Du weiß doch, dass ich von Technik wenig Ahnung habe, da musst du jemand anders fragen», schmunzelte der Weltmeister von 2013.

Sykes fuhr am Freitag 0,2 sec schneller als van der Mark und blieb 1,2 sec vor Jonas Folger aus dem Bonovo-Satelliten-Team, der 15. wurde.