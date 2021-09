Jonas Folger (BMW): «Haben nicht nur eine Baustelle»

Platz 15 in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 der Superbike-WM in Magny-Cours bezeichnete Jonas Folger am Freitagabend als «ganz okay». Erneut hatte er Schwierigkeiten mit der Kupplung der BMW.

1,781 sec fehlen Jonas Folger nach den zwei freien Trainings am Freitag auf die Bestzeit von WM-Leader Toprak Razgatlioglu aus dem Team Pata Yamaha. «Das war ganz okay, aber ich bin nicht super happy», hielt der Deutsche fest. «Im FP1 bin ich wegen der Witterung nur zehn Minuten gefahren, im FP2 bin ich mit dem weichen SCX-Hinterreifen nicht wirklich schneller geworden, das war schade. Wir müssen die ganzen Puzzle-Teile zusammensetzen, wir haben nicht nur eine Baustelle zu bewältigen, sondern mehrere. Wir hatten wieder mit der Kupplung zu kämpfen, sie rutscht leicht beim Gas geben. Auch in der Kurve, wenn ich das Gas anlege und wieder wegnehmen muss. Somit ist das Ansprechverhalten nie 100 Prozent.»

Folger hatte schon in Navarra über dieses Problem geklagt, «wir haben dann die Beläge gewechselt, jetzt habe ich die von Michael van der Mark. Bei ihm funktionieren sie, bei mir nicht – das sieht man auch in den Daten. Es muss also an etwas anderem liegen.»

Hat es dir etwas genützt, dass du letztes Jahr in Magny-Cours mit der Yamaha an der Französischen Meisterschaft teilgenommen hast? «Mir hat es so viel gebracht, dass ich die Strecke kenne», erzählte der 28-Jährige aus dem Bonovo-Team. «Und ich wusste, wo die Bremspunkte sind und wo ich schalten muss. Aber die Fahrweise mit der BMW ist ganz anders.»