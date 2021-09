Toprak Razgatlioglu (1./Yamaha) vom Speed überrascht

Mit einer beeindruckenden Rennsimulation im zweiten Training machte sich Toprak Razgatlioglu zum Favoriten für die drei Rennen der Superbike-WM in Magny-Cours. Der Yamaha-Star war davon selbst überrascht.

Toprak Razgatlioglu fuhr auf seiner Lieblingsstrecke Magny-Cours am ersten Trainingstag nicht nur die schnellste Rundenzeit, der 24-Jährige fuhr auch so viele 1:37 min wie kein anderer. Seine besten Zeiten fuhr der Yamaha-Pilot dabei am Ende eines Long-Runs – der WM-Leader ist für die Rennen ganz offensichtlich bereits bestens aufgestellt!



«Ich bin ja zum ersten Mal mit der Yamaha im Trockenen hier in Magny-Cours und ich muss zugeben, im FP1 kam ich gar nicht zurecht. Das lag vor allem an der Übersetzung, weil ich hier zuletzt im Trockenen 2019 mit Kawasaki fuhr. Wir haben dann ein paar Teile getauscht, das Bike ein wenig angepasst und damit habe ich mich im zweiten Training sehr viel besser gefühlt», erzählte der talentierte Türke im persönlichen Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Im FP3 werden wir noch ein anderes Set-up für die Front probieren, weil ich hier und da ein Problem habe. Wenn wir das hinbekommen, werde mich noch einmal deutlich besser auf meiner R1 fühlen. Aber wir sind jetzt schon bereit für die Rennen.»

Eine so umfassende Rennsimulation sah man bei Razgatlioglu zuvor selten. Seit er bei Yamaha ist, hat er seine Arbeitsweise geändert.



«Früher fuhr ich nie Long-Runs – ich habe erst in diesem Jahr damit angefangen. Ich sah es früher bei Johnny und auch bei Kenan. Nach zehn Runden fangen manche Probleme an und man lernt dann, damit umzugehen», erklärte Razgatlioglu. «Heute fuhr ich 15 Runden und die Zeiten waren nicht schlecht. In meiner letzten Runde fuhr ich eine 1:37,1 min, was sehr gut ist, und auch davor waren die Zeiten ansprechend – das hat mich schon etwas überrascht. Wir sind stark, aber nur in den Rennen zählt es.»

Nach seiner Vorstellung im FP2 gilt Razgatlioglu für die Rennen als Favorit – offenbar selbst für Rekordweltmeister Jonathan Rea (Kawasaki).



«Wenn ich mir die Analyse meiner Rennsimulation anschaue, dann sagt mir jeder, auch Johnny, dass ich sehr schnell bin. Aber es sind nur Trainings – im Rennen legen alle noch einmal zu, und sei es nur, weil sie einen anderen Fahrer folgen. Das ist normal», sagte der Yamaha-Pilot. «So oder so werde ich wieder versuchen, die Rennen zu gewinnen. Ich träume davon, in diesem Jahr zehn Laufsiege einzufahren. Auf den Punktestand schaue ich nicht. Ich werde nur aufpassen, nicht zu stürzen und immer so viele Punkte wie möglich mitzunehmen.»