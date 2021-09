Superbike-WM in Barcelona: Wann was passiert

Zum zweiten Mal gastiert die Superbike-WM in Barcelona

Nach dem Debüt im vergangenen Jahr gastiert die Superbike-WM 2021 erst zum zweiten Mal auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Die Ereignisse von Magny-Cours werden das Meeting in Spanien beeinflussen.

Wie vor einem Jahr findet auch das Meeting der Superbike-WM 2021 im dritten September-Wochenende statt. Man kann also davon ausgehen, dass die Piloten der seriennahen Weltmeisterschaft ähnliche Bedingungen vorfinden werden. Beim Debüt der Rennstrecke bei Montmeló war es 28 Grad warm und sonnig – am kommenden Wochenende soll es laut Vorhersage nur etwas kühler werden, am Freitag allerdings mit einer gewissen Regenwahrscheinlichkeit. Auch 2020 hatte es im ersten Rennen der Supersport-WM geregnet, sogar sintflutartig.

Den ersten Sieg in Barcelona sicherte sich Kawasaki-Star Jonathan Rea, der sich im Superpole-Pace als Zweiter aber dem damaligen Yamaha-Piloten Michael van der Mark geschlagen geben musste. Die Sieg im zweiten Hauptrennen fuhr Chaz Davies (Ducati) ein.



Es war das einzige Meeting in der Superbike-WM 2020, bei dem drei verschiedene Marken jeweils einen Rennsieg erreichten. Kein Fahrer schaffte es in jedem der drei Rennen auf das Podest.

Man darf davon ausgehen, dass am kommenden Wochenende ähnlich ausgeglichen sein wird. Besonders motiviert sein wird WM-Leader und Yamaha-Aushängeschild Toprak Razgatlioglu, dem in Magny-Cours nach einem Kawasaki-Protest der Sieg im Superpole-Race aberkannt wurde. Neben dem immer starken Rea wird auch mit Ducati-Ass Scott Redding zu rechnen sein, der die spanische Rennstrecke aus vielen GP-Jahren wie seine Westentasche kennt.

Die Action beginnt wie gewohnt mit den freien Trainings am Freitag. Nach der Superpole am Samstagvormittag finden wenige Stunden später die ersten Rennen statt. Höhepunkt ist der Sonntag mit vier Rennen in drei Serien.