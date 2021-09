Ducati-Ass Michael Rinaldi klagt: «Grip nie optimal»

Platz 3 von Scott Redding im zweiten Superbike-Lauf in Magny-Cours täuschte darüber hinweg, dass alle Ducati-Piloten strauchelten. Der Engländer sowie Chaz Davies und Michael Rinaldi holten ähnlich viele Punkte.

Mit 25 Punkte aus den drei Superbike-Rennen in Magny-Cours war Scott Redding der erfolgreichste Ducati-Pilot, außerdem holte der 28-Jährige als Dritter im zweiten Hauptrennen das einzige Podium für den Hersteller aus Bologna.



Mit 22 Punkten fuhren Kundenpilot Chaz Davies (Go Eleven) und Reddings Teamkollege im Aruba-Werksteam, Michael Rinaldi, aber nur geringfügig weniger Punkte ein.

Am Samstag sah es sogar noch so aus, als würde der junge Italiener für die Ducati-Highligts sorgen. Als Siebter der Superpole qualifizierte sich Rinaldi unmittelbar vor Redding und verpasste am Samstagnachmittag im ersten Lauf als Vierter das Podest um überschaubare 3 sec - Redding wurde nur Zwölfter.



«Das erste Rennen war positiv, zumal wir bei den Meeting davor ziemlich gelitten haben», kommentierte Rinaldi seinen vierten Platz. «Wir haben uns dazu durchgerungen, in Magny-Cours einen anderen Weg einzuschlagen und ich denke, die neue Herangehensweise hat sich bezahlt gemacht. Leider war der Grip am Hinterrad zu keinem Zeitpunkt optimal. Und als ich am Ende um das Podium kämpfen wollte, baute der Reifen in den letzten fünf Runden massiv ab.»

Der von Rinaldi für Sonntag erhoffte Aufwärtstrend bestätigte sich jedoch nicht. Als Zehnter im Superpole-Race rutschte er für den zweiten Lauf auf Startplatz 11 ab und wurde Siebter. Dennoch ist der WM-Sechste nicht unzufrieden mit dem Rennwochenende in Frankreich.



«Insgesamt war es nicht so schlecht, denn wir haben einige Dinge verstanden, was uns bei den kommenden Meetings helfen wird», ist Rinaldi überzeugt. «Natürlich hat uns das Ergebnis im zweiten Rennen nicht aus den Socken gehauen, dennoch war unsere Pace positiv und in etwa wie die von Scott auf dem Podium. Mit siebten Plätzen können wir nicht zufrieden sein, aber immerhin reise ich auch Frankreich mit einem positiven Gefühl nach Hause.»

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Jonathan Rea Kawasaki + 2,908 sec 3. Scott Redding Ducati + 8,406 4. Andrea Locatelli Yamaha + 10,329 5. Chaz Davies Ducati + 10,734 6. Alvaro Bautista Honda + 11,467 7. Michael Rinaldi Ducati + 13,901 8. Michael vd Mark BMW + 15,640 9. Garrett Gerloff Yamaha + 16,254 10. Tom Sykes BMW + 20,911 11. Axel Bassani Ducati + 39,410 12. Christophe Ponsson Yamaha + 42,808 13. Lucas Mahias Kawasaki + 43,057 14. Kohta Nozane Yamaha + 44,106 15. Tito Rabat Ducati + 48,202 16. Jonas Folger BMW + 49,557 17. Leandro Mercado Honda + 51,981 18. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Leon Haslam Honda Out Alex Lowes Kawasaki