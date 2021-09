SBK-WM in Barcelona: Nur das zweite Rennen live im TV 15.09.2021 - 07:15 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Die Kameramänner in Barcelona müssen schwindelfrei sein

Am kommenden Wochenende konkurriert die Superbike-WM 2021 in Barcelona mit der MotoGP in Misano. Das hat unmittelbaren Einfluss auf die Programmgestaltung von ServusTV.