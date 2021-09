Barcelona FP3: Yamaha, Ducati und BMW vor Kawasaki

Die Top-14 fuhren im dritten freien Training der Superbike-WM auf dem Circuit de Catalunya innerhalb einer Sekunde, Yamaha und Ducati gaben den Ton an. Weltmeister Johnny Rea auf Platz 8.

WM-Leader Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) sorgte am Freitag mit 1:42,369 min für die Bestzeit. Erstaunlich: Der Türke fuhr diese Zeit im FP2 am Nachmittag, als der Asphalt deutlich wärmer und der Grip niedriger war.



FP3 am Samstagmorgen fand auf trockener Strecke statt, ab 10 Uhr soll es laut Wettervorhersage in Montmelo immer wieder mal regnen, auch Gewitter sind möglich.

Es dauerte nur zwei Runden, dann fuhr Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes 1:42,047 min, Tom Sykes (BMW) steigerte die Bestzeit in der folgenden Runde auf 1:42,013 min.



Die letzten Minuten der 30-minütigen Session konzentrierten sich die Fahrer auf eine schnelle Rundenzeit, Andrea Locatelli (Yamaha) blieb mit 1:41,973 min als Erster unter 1:42 min. Der Italiener wurde an der Spitze von Yamaha-Kollege Garrett Gerloff überrumpelt, dann übernahm Razgatlioglu mit 1:41,781 min die Führung.

Toprak beendete die Session als Schnellster, winzige 0,037 sec vor Gerloff und 0,051 sec vor Scott Redding (Aruba.it Ducati).



Lowes war schneller als sein Kawasaki-Teamkollege Rea und landete direkt vor dem Weltmeister auf Position 7.



Tom Sykes brachte die beste BMW auf Platz 6, Leon Haslam die schnellste Honda auf Rang 10.



Jonas Folger (Bonovo MGM BMW) fuhr am Freitag 1:43,730 min. Der Bayer steigerte sich um eine Sekunde, was Platz 14 bedeutet. Alle Fahrer in den Top-14 verlieren weniger als eine Sekunde auf die Spitze!

Ergebnisse Superbike-WM Barcelona, FP3:

1. Razgatlioglu, Yamaha, 1:41,781 min

2. Gerloff, Yamaha, +0,037 sec

3. Redding, Ducati, +0,051

4. Rinaldi, Ducati, +0,132

5. Locatelli, Yamaha, +0,192

6. Sykes, BMW, +0,232

7. Lowes, Kawasaki, +0,266

8. Rea, Kawasaki, +0,389

9. Van der Mark, BMW, +0,397

10. Haslam, Honda, +0,604

11. Davies, Ducati, +0,700

12. Bautista, Honda, +0,770

13. Bassani, Ducati, +0,789

14. Folger, BMW, +0,990

15. Nozane, Yamaha, +1,016

16. Mahias, Kawasaki, +1,266

17. Vinales, Kawasaki, +1,318

18. Cavalieri, Ducati, +1,639

19. Mercado, Honda, +1,811

20. Ponsson, Yamaha, +3,035

21. Cresson, Kawasaki, +3,119

22. Epis, Kawasaki, +4,728