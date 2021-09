BMW hat Bonovo nicht gefragt: Laverty nur Zuschauer

Die ersten vier Events der Superbike-WM 2021 war das BMW-Satelliten-Team RC Squadra Corse dabei, seither klemmt es finanziell. Eugene Laverty muss auch in Barcelona zuschauen.

Eugene Laverty steht wie seine Kollegen Tom Sykes, Michael van der Mark und Jonas Folger direkt bei BMW unter Vertrag, der Vizeweltmeister von 2013 wurde für diese Saison im Satelliten-Team RC Squadra Corse untergebracht. Doch nach den ersten vier Events war bei der italienischen Truppe von Eigentümer Roberto Colombo Feierabend, weil dem Vernehmen nach diverse Rechnungen nicht bezahlt wurden.

Hinter den Kulissen wird seit Wochen emsig daran gearbeitet, dass das Team nicht mehr an Colombo gebunden ist, es soll ohne ihn weitergehen. Dazu führt Teammanager Roberto Perego Gespräche mit Investoren und Sponsoren. Ziel war, nach dem Fehlen in Assen Anfang August in Most wieder dabei zu sein. Dieses wurde ebenso verfehlt wie der Start in Navarra und Magny-Cours. Die Truppe fehlt auch am kommenden Wochenende in Barcelona. Nur noch bedingungslose Optimisten glauben, dass wir RC Squadra Corse dieses Jahr noch einmal in der Superbike-WM sehen – oder überhaupt.

Deshalb wurde bei BMW über die Idee nachgedacht, Laverty für den Rest des Jahres bei Bonovo MGM unterzubringen. Das Motorrad des Nordiren ist vorhanden, es müsste aber auch gewährleistet sein, dass genügend Ersatzteile verfügbar und die Reifen von Pirelli bezahlt sind. Und, dass genügend Manpower zu seiner Unterstützung da ist.

«Mit mir hat BMW darüber nie gesprochen», sagte Bonovo-Chef Jürgen Röder im persönlichen Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Das könnten wir alles machen, aber für einen zweiten Fahrer bräuchten wir ein zweites Team und mehr Geld. Für so etwas muss man sich an einen Tisch setzen und reden. Eugene Laverty ist nach wie vor ein Topfahrer und ein super Typ. Aber ein zweiter Fahrer kostet zweites Geld. Das mitten in der Saison zu machen – uns fehlt quasi alles dafür: die Boxenwände, die Techniker, die IT-Leute. Es kommen ja nur noch Barcelona, Jerez und Portimao in Europa und dann Argentinien und Indonesien. Dafür braucht man die ganzen Flugboxen doppelt. Da ist die Frage, inwieweit das Sinn macht. Das würde eine Unruhe in unser System bringen.»

Bonovo BMW plant für 2022 mit zwei Fahrern: Jonas Folger hat bereits eine mündliche Zusage von Röder, der rührige Hesse hätte zudem gerne Tom Sykes im Team. Der Engländer verhandelt aber auch mit dem Honda-Werksteam.

«Wir sind an Tom Sykes interessiert, es kommt aber natürlich auch auf ihn an», hielt der Bonovo-Teameigentümer fest. «Man kann ja nicht über seinen Kopf hinweg bestimmen. Er wäre mit Sicherheit keine Notlösung, sondern ist von uns bewusst angedacht. Für das, was ich im Hintergrund im Marketing vorhabe, ist er die Idealbesetzung. Bei uns könnte er das Motorrad fahren, das er aus dem Effeff kennt. Ich hätte auch kein Problem damit, wenn er zwei seiner Leute mitbringt. Es darf aber keine zerrissenen Hosen mit BMW geben, darauf lege ich sehr großen Wert. Ich werde ihnen niemanden wegnehmen und das alles mit Marc Bongers besprechen. Sollte mir Tom sagen, dass er viel bessere Chancen bei Honda hat, dann wünsche ich ihm alles Gute. Ich denke aber, dass wir mit ihm und er mit uns marketingmäßig Top-Möglichkeiten hätten.»

Kalender der Superbike-WM 2021:

21.–23. Mai Aragon/Spanien

28.–30. Mai Estoril/Portugal

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park/Großbritannien

23.–25. Juli Assen/Niederlande

06.–08. August Most/Tschechien

20.-22. August Navarra/Spanien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien