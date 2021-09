Rea oder Razgatlioglu? Das sagen drei Vizeweltmeister

Mit den drei Meetings in Barcelona, Jerez und Portimão steht die Superbike-WM 2021 vor ihrer wichtigsten Phase. Selbst die drei letzen Vizeweltmeister sind gespannt, ob am Ende Rea oder Razgatlioglu jubeln wird.

Seit sechs Jahren dominiert Jonathan Rea die Superbike-WM, aber irgendwann endet jede Serie. Ob es in diesem Jahr soweit sein wird, werden wir wohl erst beim Saisonfinale erfahren, das voraussichtlich auf der neuen Rennstrecke auf der Insel Lombok in Indonesien stattfinden wird.



Die Vizweltmeister der vergangen drei Jahre wurden von der offiziellen Website der Superbike-WM befragt, ob sie auf den Kawasaki-Star oder seinen Herausforderer Toprak Razgatlioglu (Yamaha) tippen. Nach acht Meetings führt der zehn Jahr jüngere Türke die Gesamtwertung mit sieben Punkten Vorsprung an.

Über viele Jahre war Chaz Davies der härteste Rivale von Rea. Der Waliser beendete die Superbike-WM 2018 als Zweiter, so wie 2015 und 2017, immer hinter dem Nordiren.



«Toprak hat bisher einen großartigen Job gemacht», lobt Davies. «Danke an ihn und Yamaha. Sie haben offensichtlich gute Arbeit geleistet und ihr Paket zu verbessert, um Johnny herauszufordern mit einem Toprak, der eine Einheit mit seinem Bike ist. Aber Johnny ist immer noch Johnny. Selbst wenn er jedes Mal fünf Punkte weniger einfährt, bleibt er damit im Spiel. Klar ist, dass Kawasaki ein starkes Team ist und werden sich mächtig anstrengen, damit der Pokal ihren Händen bleibt. Es ist spannend zu verfolgen, wie es weitergeht.»

Álvaro Bautista hatte Rea 2019 am Rand einer Niederlage, bis der damalige Ducati-Pilot mehrfach stürzte und den Titel verschenkte.



«Jonathan hat mehr Erfahrung. Er hat das Maximum versucht, ohne Fehler zu machen, wobei er in dieser der Saison einige Fehler gemacht hat», grübelte der Honda-Pilot. «Wahrscheinlich war das deshalb, weil er Toprak nicht so konstant und so stark erwartet hatte. Also denke ich, dass er ab jetzt mehr darüber nachdenkt, dass Toprak gewinnen kann. Also wird er versuchen, das Maximum herauszuholen. Toprak ist sehr schnell. Am Ende weiß nicht, wer gewinnen wird. Beide sind sehr stark und ich sehe Chancen auf beiden Seiten.»

In der Superbike-WM 2020 war es Bautista-Nachfolger Scott Redding, der sich mit der Vizeweltmeisterschaft begnügen musste. Der Engländer hat in der laufenden Saison mit 72 Punkten Rückstand noch Außenseiterchancen, den Titel zu gewinnen.



«[Toprak] muss aufhören zu gewinnen; ich will selbst gewinnen», scherzte der 28-Jährige. «So ist es in der Meisterschaft. Es geht darum, mit seinem Team und dem zur Verfügung stehenden Paket am konstantesten zu sein. Uns trennt nicht so viel, was großartig für die Meisterschaft ist.»