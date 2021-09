Tragödie für Razgatlioglu: Wieso die Yamaha streikte

Obwohl Toprak Razgatlioglu im ersten Superbike-Rennen in Barcelona in Führung liegend mit defekter Yamaha ausfiel und dadurch die WM-Führung verlor, war der 24-Jährige anschließend erstaunlich gefasst.

Toprak Razgatlioglu zeigte auf dem Circuit de Catalunya seine beste Leistung im Regen, seit er Superbike-WM fährt. Der Türke musste sich erst gegen den furios auftrumpfenden Axel Bassani durchsetzen und dann Rekordweltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) überholen, bevor er in Runde 12 die Führung übernahm. In Runde 16 war Feierabend, die R1 des Yamaha-Werksfahrers streikte. Statt die WM-Führung gegenüber Rea auszubauen, verlor er sie an den Nordiren und liegt jetzt sechs Punkte hinter ihm. Glück im Unglück: Rea wurde in Katalonien nur Vierter.

«Klar fühle ich mich schlecht, aber wir haben noch zwei Rennen», flüchtete sich Razgatlioglu in Zweckoptimismus. «Zuerst hatte das Bike Aussetzer, in Kurve 3 ging es ganz aus – das war Pech.»



Es stellte sich heraus, dass die Batterie an Spannung verlor und die Elektronik deswegen nicht mehr funktionierte. Ob dieses Versagen etwas mit der Nässe zu tun hatte, wird derzeit untersucht.

«Mein Start war sehr gut», erzählte Toprak, der von Grid-Position 2 kam. «Ich bin auch sehr gut gefahren, so gut wie noch nie im Nassen. Alle hatten dasselbe Problem, wir sind viel gerutscht. Ich habe alles versucht und sogar beim Bremsen Gas gegeben, um das Heck zu stabilisieren. Als ich an Johnny vorbei war sagte ich mir, dass dieses Rennen mir gehört, dass ich gewinne. Dann hatte ich das Pech, jetzt liege ich sechs Punkte hinten. Das ist nicht viel. Ich schaue eh nicht auf den Stand. Ich überlege nicht, um wie viel ich meinen Vorsprung ausbaue, wenn ich ein Rennen gewinne. Ich schaue nur, dass ich Rennen gewinne – ich muss dieses Jahr zehn oder zwölf Rennen gewinnen.»

Der Kampf zwischen Razgatlioglu und Bassani war unterhaltsam, die beiden Regenkönner schenkten sich nichts. «Bassani ist im Nassen immer schnell», hielt Toprak gegenüber SPEEDWEEK.com fest. «Ich habe auch gesehen, dass die Elektronik der Ducati im Nassen sehr gut funktioniert. Ich war nicht überrascht von Bassani, ich fuhr schon vor Jahren gegen ihn. Ich hatte auch erwartet, dass van der Mark kommt, auch er ist normal im Regen schnell. Das war ein gutes Rennen für mich, es nahm nur kein gutes Ende.»

Drei Runden vor Schluss übernahm der WM-Dritte Scott Redding die Führung und gewann sein sechstes Rennen in dieser Saison. Sensationeller Zweiter wurde Bassani, Michael Rinaldi komplettierte das reine Ducati-Podest.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Barcelona, Scott Redding © Gold & Goose Paddock © Gold & Goose Chaz Davies © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Leon Haslam © Gold & Goose Jonathan Rea, Michael Ruben Rinaldi & Michael van der Mark © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Isaac Vinales © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Andrea Locatelli vor Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Chaz Davies © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Axel Bassani & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Isaac Vinales © Gold & Goose Jonathan Rea & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Superpole-Sieger Tom Sykes © Gold & Goose Axel Bassani & Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Axel Bassani, Scott Redding & Michael Ruben Rinaldi Zurück Weiter

Ergebnis Superbike-WM, Barcelona, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 2. Axel Bassani Ducati + 1,577 sec 3. Michael Rinaldi Ducati + 2,326 4. Jonathan Rea Kawasaki + 4,554 5. Michael vd Mark BMW + 6,518 6. Alex Lowes Kawasaki + 8,514 7. Leon Haslam Honda + 12,695 8. Tom Sykes BMW + 15,346 9. Alvaro Bautista Honda + 16,938 10. Chaz Davies Ducati + 33,386 11. Kohta Nozane Yamaha + 33,394 12. Andrea Locatelli Yamaha + 34,169 13. Lucas Mahias Kawasaki + 34,565 14. Isaac Vinales Kawasaki + 44,546 15. Leandro Mercado Honda + 58,200 16. Samuele Cavalieri Ducati > 1 min 17. Christophe Ponsson Yamaha > 1 min 18. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 19. Jonas Folger BMW > 1 min 20. Lachlan Epis Kawasaki > 1 min Out Toprak Razgatlioglu Yamaha Out Garrett Gerloff Yamaha