SBK-Leader Razgatlioglu gibt zu: «Hatte auch Glück»

Ohne Sieg, aber mit der wiedererlangten WM-Führung reist Toprak Razgatlioglu vom Meeting in Barcelona ab. Der Yamaha-Star könnte die Superbike-WM 2021 viel deutlicher anführen.

Langeweile kommt in der Superbike-WM 2021 wahrlich nicht auf. Bereits zum vierten Mal wechselt in dieser Saison die WM-Führung zwischen Jonathan Rea (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) hin und her. Nach Barcelona ist es der talentierte Türke, der mit einem Punkt die Gesamtwertung anführt. Und das obwohl der Yamaha-Pilot im ersten Superbike-Lauf am Samstag unverschuldet mit einem Defekt ausschied!



«Eine seltsame Saison, nach jedem Rennen wechselt die WM-Führung. Als mir mein Team sagte, dass ich mit einem Punkt führe, hatte ich ein Grinsen im Gesicht», sagte ein gut gelaunter Razgatlioglu im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich bin zufrieden, mein Team hat an diesem Wochenende hervorragend gearbeitet – na ja gut, am Samstag hatten wir das Problem mit der Elektronik. Davor hatte ich aber ein großartiges Rennen im Nassen.»

Nach Platz 2 im Superpole-Race stieg der 25-Jährige auch im zweiten Hauptrennen als Zweiter auf das Podest. Den Sieg räumte Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi ab.



«Ich hatte Rutscher am Vorderrad. Zuerst in Rechtskurven, dann auch in Linkskurven. Trotzdem habe ich gekämpft und folgte Michael», erklärte Razgatlioglu. «Ich überholte ihn und wollte einen Lücke herausfahren, doch nach einer Runde ließ der Hinterreifen massiv nach. Er konnte dann wieder in Führung gehen und letztendlich hatte ich Glück: Hätten wir noch eine Runde mehr fahren müssen, wäre ich wahrscheinlich nur Fünfter geworden. Für jeden war es ein schwieriges Rennen.»



Der WM-Leader weiter: «Zwei zweite Plätze am Sonntag – das ist ok und nicht schlecht. Das Superpole-Race hätte ich wahrscheinlich gewonnen, wenn es etwas länger gewesen wäre. Das ist Racing, ich werde es in Jerez wieder versuchen. Michael war hier sehr gut, so wie Ducati bei Hitze generell stark ist.»

Auffällig ist, dass es in dieser Phase der Saison zwischen den Top-Piloten hart zur Sache geht. Die Ellbogen werden ausgefahren, es wird mit mehr Risiko gefahren und es gibt Berührungen.



«Mit Johnny kämpfen wir doch in jedem Rennen und es gibt immer wieder Berührungen. Für mich ist das kein Problem», betonte der Türke. «Wie jeder Fahrer versucht auch er, die bestmögliche Position zu erreichen.»

Ergebnis Superbike-WM, Barcelona, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Michael Rinaldi Ducati 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 3,030 sec 3. Scott Redding Ducati + 3,207 4. Alvaro Bautista Honda + 3,415 5. Andrea Locatelli Yamaha + 4,306 6. Jonathan Rea Kawasaki + 7,733 7. Garrett Gerloff Yamaha + 11,098 8. Axel Bassani Ducati + 14,227 9. Michael vd Mark BMW + 15,679 10. Kohta Nozane Yamaha + 17,429 11. Leon Haslam Honda + 21,211 12. Samuele Cavalieri Ducati + 26,533 13. Christophe Ponsson Yamaha + 27,637 14. Leandro Mercado Honda + 33,201 15. Isaac Vinales Kawasaki + 33,282 16. Jonas Folger BMW + 36,090 Out Loris Cresson Kawasaki Out Lachlan Epis Kawasaki Out Lucas Mahias Kawasaki Out Alex Lowes Kawasaki Out Tom Sykes BMW