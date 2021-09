Nach Rennabbruch: Chaz Davies im Krankenhaus

In der vierten Runde des Superbike-Sprintrennens in Barcelona kam es zu einer Kollision zwischen Lucas Mahias und Chaz Davies. Der Waliser aus dem Team Go Eleven Ducati braucht medizinische Versorgung.

Das über zehn Runden gehende Sprintrennen am Sonntagvormittag wurde in der vierten Runde nach einem Vorfall zwischen Lucas Mahias (Puccetti Kawasaki) und Chaz Davies (Go Eleven Ducati) in Kurve 11 abgebrochen, weil Davies ärztliche Behandlung brauchte und aus dem Kiesbett geborgen werden musste. Außerdem mussten die beschädigten Airfences erneuert werden.



Der Waliser wurde auf einer Bahre abtransportiert und anschließend ins Medical Center an der Rennstrecke gebracht. Unter dem Applaus der wenigen erlaubten Zuschauer reckte er den Daumen der linken Hand in die Höhe.



Beim Neustart über fünf Runden fehlte Davies, während Mahias wieder antreten konnte. Chaz ist stabil und bei Bewusstsein. Er hat starke Prellungen in der Lendengegend und ist für weitere Untersuchungen auf dem Weg ins Catalunya Hospital. Für das zweite Hauptrennen (Start 15.15 Uhr) wurde er für unfit erklärt.