Barcelona, Lauf 2: Ducati-Sieg – Sorgen um Tom Sykes

Die Superbike-WM 2021 bleibt offen und spannend. Den zweiten Lauf in Barcelona gewann Ducati-Ass Michael Rinaldi. Überschattet wurde das Rennen von einem schweren Unfall von BMW-Pilot Tom Sykes.

Die Startaufstellung für den zweiten Lauf der Superbike-WM 2021 in Barcelona entsprach in den ersten drei Reihen dem Ergebnis des Superpole-Race. Die erste Startreihe bestand aus Jonathan Rea (Kawasaki), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Álvaro Bautista (Honda). In Reihe 2 lauerten Alex Lowes (Kawasaki), Michael Rinaldi und Axel Bassani (beide Ducati).



Größter Verlierer des Formats war Tom Sykes (BMW), der von der Pole auf Startplatz 10 abstürzte. Es war nicht das Schlimmste, was dem Engländer passieren sollte.



Denn in der zweiten Runde krachte der 36-Jährige mit Lucas Mahias zusammen und blieb regungslos auf der Strecke liegen. Das Rennen wurde sofort abgebrochen. Der Engländer war bei Bewusstsein, wurde aber minutenlang auf der Strecke medizinisch versorgt und später mit einem Krankenwagen geborgen. Der Sturz wurde nicht von den Kameras eingefangen.



Später wurde mitgeteilt, dass sich Sykes eine Kopfverletzung zugezogen hat und für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus transportiert wurde.

Das Rennen wurde neutralisiert und mit der ursprünglichen Reihenfolge über 19 Runden neu gestartet.



Wie im ersten Rennen entschieden sich die meisten Piloten für den SCX-Reifen, doch die Ducati-Werkspiloten setzten auf den Standard-Rennreifen – wie sich heraustellen sollte, die bessere Wahl.



An der Spitze setzten sich zunächst Razgatlioglu, Rea und Michael Rinaldi (Ducati) ab. Doch Rea bekam früh Reifenprobleme und fiel bis auf Platz 6 zurück. An der Spitze lieferten sich der Yamaha- und der Ducati-Pilot ein feines Duell um den Sieg. Erst in den letzten Runden setzte sich Rinaldi durch und holte sich den Sieg vor Razgatlioglu und Redding.

Ein starkes Rennen fuhr Honda-Ass Álvaro Bautista als Vierter. Wäre das Rennen noch etwas länger gewesen, hätte der Spanier wahrscheinlich noch Redding und Razgatlioglu überholt.



Abgeschlagen mit 7,7 sec Rückstand kreuzte Rea als Sechster die Ziellinie, was aber nicht reichte, um die WM-Führung zu verteidigen. Neuer WM-Leader ist Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu.



Jonas Folger (BMW) verpasste als 16. um drei Sekunden den letzten Punkterang.

So lief das Rennen

Start: Razgatlioglu vor Rea, Bautista und Rinaldi. Rinaldi vorbei an Rea in der ersten ersten Kurve, aber Rea kontert sofort.

Runde 1: Razgatlioglu vor Rea und Rinaldi.

Runde 2: Rinaldi prescht auf der Geraden in Führung, aber Razgatlioglu bremst den Italiener gekonnt aus. Rea Dritter, dann Locatelli, Gerloff und Bautista. Redding auf 9, van der Mark 11 und Folger 17.

Runde 3: Rea beobachtet als Dritter, wie Rinaldi und Razgatlioglu um die Führung kämpfen. Der Italiener fuhr in 1:42,566 min die schnellste Rennrunde. Bautista verbessert sich vorbei an Gerloff auf Platz 5.

Runde 4: Rinaldi plant sein Überholmanöver gegen Razgatlioglu besser und ist neuer Führender. Locatelli (4.) 1,1 sec zurück. Redding (6.) drängelt hinter Bautista (5.) Die Top-10 innerhalb nur 4,3 sec.

Runde 5: Rinaldi 0,4 sec vor Razgatlioglu und 0,7 sec vor Rea.

Runde 6: Nur Rinaldi und Razgatlioglu fahren 1:42 min. Mahias beendet das Rennen in der Box. Redding (6.) findet keinen Weg an Bautista vorbei. Van der Mark und Haslam kämpfen um Platz 10.

Runde 7: Rinaldi 0,6 vor Razgatlioglu und 1,4 sec vor Rea. Folger auf 16.

Runde 8: Die Top-6 innerhalb 3 sec. Epis steuert die Box an.

Runde 9: Rea (3.) verliert pro Runde 0,5 sec auf die Spitze und gerät unter druck von Locatelli. Redding überholte mehrfach Bautista, doch der Spanier hat immer eine Antwort.

Runde 10: Rinaldi und Razgatlioglu 2,8 sec vor Locatellie und Rea!

Runde 11: Rea wehrt sich verbissen, fällt aber hinter Locatelli, Redding und Bautista auf Platz 6 zurück!

Runde 12: Während sich Razgatlioglu die Führung schnappt, kämpft Rea (6.) mit nachlassenden Reifen und droht weitere Positionen zu verlieren.

Runde 13: Razgatlioglu ,3 sec vor Rinaldi und 3,2 vor Locatelli und Redding. Rea (6.) jagt Bautista auf Platz 5. Van der Mark Neunter, Folger auf 16.

Runde 14: Rinaldi auf der Geraden wieder vorbei an Razgatlioglu in Führung. Bautista (5.) verschafft sich Luft von Rea.

Runde 15: Rinaldi 0,6 sec vor Razgatlioglu. Bautista (5.) holt auf Locatelli (3.) und Redding (4.) auf.

Runde 16: Rinaldi 1,1 sec vor Razgatlioglu. Bautista (5.) am Hinterrad von Redding (4.).

Runde 17: Razgatlioglu jetzt konstant langsamer als Rinaldi. Redding holt sich Platz 3 von Locatelli (4.).

Runde 18: Bautista überholt Locatelli und ist Vierter.

Letzte Runde: Rinaldi gewinnt vor Razgatlioglu und Redding. Rea Sechster.

Ergebnis Superbike-WM, Barcelona, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Michael Rinaldi Ducati 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 3,030 sec 3. Scott Redding Ducati + 3,207 4. Alvaro Bautista Honda + 3,415 5. Andrea Locatelli Yamaha + 4,306 6. Jonathan Rea Kawasaki + 7,733 7. Garrett Gerloff Yamaha + 11,098 8. Axel Bassani Ducati + 14,227 9. Michael vd Mark BMW + 15,679 10. Kohta Nozane Yamaha + 17,429 11. Leon Haslam Honda + 21,211 12. Samuele Cavalieri Ducati + 26,533 13. Christophe Ponsson Yamaha + 27,637 14. Leandro Mercado Honda + 33,201 15. Isaac Vinales Kawasaki + 33,282 16. Jonas Folger BMW + 36,090 Out Loris Cresson Kawasaki Out Lachlan Epis Kawasaki Out Lucas Mahias Kawasaki Out Alex Lowes Kawasaki Out Tom Sykes BMW