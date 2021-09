Scott Redding (3./Ducati) verzweifelte an Bautista

Mit einem Sieg und einem dritten Platz absolvierte Scott Redding (Ducati) ein solides Meeting in Barcelona, nur das Superpole-Race war eine Niete. Im zweiten Lauf brachte ihn Álvaro Bautista (Honda) zur Verzweiflung.

Scott Redding ist der heimliche Gewinner des Meetings der Superbike-WM 2021 in Barcelona, denn seinen Rückstand auf den WM-Leader reduzierte der Ducati-Pilot durch die Plätze 1 und 3 in den Hauptrennen um immerhin zwölf Punkte und liegt jetzt noch 60 Punkte hinter Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu zurück. Das klingt viel, aber beim diesjährigen Saisonverlauf scheint alles möglich zu sein!



Im Superpole-Race wurde Redding als 15. unter Wert geschlagen. Beim zweiten Start (der erste Versuch wurde nach einem Crash von Markenkollegen Chaz Davies abgebrochen) kam der Engländer abgeschlagen als 16. aus der ersten Runde.



«Mein Problem war der Start. Durch den Abbruch hatten wir einen weiteren Start, war mit unserem Bike immer etwas tückisch ist. Und das mir das Superpole-Race verhagelt», erklärte Redding im Gespräch mit SPEDDWEEK.com.

Umso erstaunlicher was der Ducati-Werkspilot von Startplatz 11 vorführte. Wäre ihm nicht Álvaro Bautista (Honda) in die Quere gekommen, wäre sogar mehr als der dritte Platz auf dem Podium möglich gewesen – er kam nur 0,2 sec hinter Toprak Razgatlioglu (Yamaha) ins Ziel.



«Im zweiten Lauf dachte ich mir als Elfter am Start, dass ich mit einem Top-5-Finish zufrieden sein kann, zumal wir vor einem Jahr in den Hauptrennen mächtig zu kämpfen hatten. Ich fühlte mich dann auch nicht wirklich gut, strauchelte ziemlich und kam erst nach und nach in meinen Rhythmus», berichtete der 28-Jährige. «Das Gefühl wurde immer besser und ich dachte, ok, das kann was werden. Aber dann kam ich einfach nicht an Álvaro vorbei – ich versuchte alles mögliche: Aus dem Windschatten, auf der Bremse, bereitete schon drei Kurven vorher ein Überholmanöver zu… nichts klappte. Ich musste auf einen Fehler von ihm warten und hielt ich mich zurück. Als die Chance kam, schlug ich zu. Dann kam ich gut voran, er hat mich definitiv aufgehalten. Platz 2 wäre möglich gewesen, Rinaldi hätte ich aber nicht gekriegt.»

Redding weiter: «Dennoch, mit dem Podium bin ich happy. Ich hoffte auf Platz 5 und wenn man mehr bekommt als erhofft, ist das gut. Mein Bike funktionierte viel besser, als ich es erwartet hatte. Keine Ahnung, wieso. Vielleicht hat uns die Reifenwahl etwas geholfen. Am Ende haben wir gelitten, hatten dafür aber am Ende einen Vorteil. Wir hatten aber keine andere Wahl, denn den SCX hätten wir nie im Leben über die Distanz gebracht.»

Ergebnis Superbike-WM, Barcelona, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Michael Rinaldi Ducati 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 3,030 sec 3. Scott Redding Ducati + 3,207 4. Alvaro Bautista Honda + 3,415 5. Andrea Locatelli Yamaha + 4,306 6. Jonathan Rea Kawasaki + 7,733 7. Garrett Gerloff Yamaha + 11,098 8. Axel Bassani Ducati + 14,227 9. Michael vd Mark BMW + 15,679 10. Kohta Nozane Yamaha + 17,429 11. Leon Haslam Honda + 21,211 12. Samuele Cavalieri Ducati + 26,533 13. Christophe Ponsson Yamaha + 27,637 14. Leandro Mercado Honda + 33,201 15. Isaac Vinales Kawasaki + 33,282 16. Jonas Folger BMW + 36,090 Out Loris Cresson Kawasaki Out Lachlan Epis Kawasaki Out Lucas Mahias Kawasaki Out Alex Lowes Kawasaki Out Tom Sykes BMW