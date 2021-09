Michael Rinaldi über Rea: «Das habe ich nicht nötig»

Michael Rinaldi: Am Freitag bester Ducati-Pilot

Nur Weltmeister Jonathan Rea war beim Meeting der Superbike-WM 2021 in Jerez am Freitag schneller als Michael Rinaldi. Der Ducati-Pilot ist vom Weltmeister nicht beeindruckt.

Nach den Plätzen 3, 5 und 1 in Barcelona beginnt auch das Superbike-Meeting in Jerez für Michael Rinaldi famos. Der Ducati-Werkspilot fuhr im ersten Training hinter Toprak Razgatlioglu (Yamaha) die zweitschnellste Zeit und im FP2 am Nachmittag war nur Jonathan Rea (Kawasaki) schneller als der Italiener.

In der kombinierten Zeitenliste ist Rinaldi 0,4 sec hinter dem Nordiren Zweiter.



«Ich bin zufrieden, denn ich bin wieder vorne dabei, und das ist das Wichtigste», betonte ein ausgesprochen entspannter Rinaldi gegenüber SPEEDWEEK.com. «Wir sind mit dem Bike bei 95 Prozent und im FP3 am Samstag werden wir versuchen, die restlichen 5 Prozent zu finden, um schneller und konstanter sein zu können. Am Freitag Zweiter zu sein, gibt mir Selbstvertrauen und ich denke, das Podium ist für uns erreichbar.»

© Gold & Goose Willkommen in Jerez © Gold & Goose Leon Haslam © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Chaz Davies © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Isaac Vinales © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Leandro Mercado © Gold & Goose Jonathan Rea & Chaz Davies © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Jonas Folger © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Scott Redding & Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Isaac Vinales © Gold & Goose Eugene Laverty © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Michael van der Mark Zurück Weiter

Der vergleichsweise große Rückstand auf den Kawasaki-Piloten beeindruckt Rinaldi nicht im Geringsten. Eher im Gegenteil.



«Man muss sich das genau anschauen. Johnny hat sich für seine schnellste Runden einen neuen Hinterreifen montieren lassen. Das ist nachvollziehbar, denn er kämpft um die Meisterschaft», erklärte der 25-Jährige. Er wusste, dass auch Toprak einen neuen Reifen hatte und wollte sein Potenzial zeigen. Ich habe das nicht nötig, denn ich wollte mich auf die Rennen vorbereiten.»



Rinaldi weiter: «Ich habe auf einen neuen Reifen verzichtet und habe so am Samstag etwas mehr Zeit. Ich zeige nicht meine Karten. Wenn man aber meine Race-Pace analysiert, dann ist sie vergleichbar mit der von Johnny, vielleicht sogar etwas besser. Ich muss mir also wegen dieser 0,4 sec Rückstand keine Sorgen machen.»

Ergebnis Superbike-WM, Jerez, FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 1:39,671 min 2. Michael Rinaldi Ducati 1:40,070 + 0,399 sec 3. Leon Haslam Honda 1:40,328 + 0,657 4. Scott Redding Ducati 1:40,342 + 0,671 5. Alvaro Bautista Honda 1:40,349 + 0,678 6. Alex Lowes Kawasaki 1:40,352 + 0,681 7. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:40,353 + 0,682 8. Andrea Locatelli Yamaha 1:40,601 + 0,930 9. Garrett Gerloff Yamaha 1:40,745 + 1,074 10. Michael vd Michael BMW 1:40,858 + 1,187 11. Axel Bassani Ducati 1:40,897 + 1,226 12. Loris Baz Ducati 1:41,138 + 1,467 13. Eugene Laverty BMW 1:41,197 + 1,526 14. Isaac Vinales Kawasaki 1:41,197 + 1,526 15. Leandro Mercado Honda 1:41,233 + 1,562 16. Chris Ponsson Yamaha 1:41,336 + 1,665 17. Lucas Mahias Kawasaki 1:41,375 + 1,704 18. Jonas Folger BMW 1:41,522 + 1,851 19. Marvin Fritz Yamaha 1:41,630 + 1,959 20. Samuele Cavalieri Ducati 1:41,841 + 2,170 21. Andrea Mantovani Kawasaki 1:42,044 + 2,373 22. Kohta Nozane Yamaha 1:42,121 + 2,450 23. Loris Cresson Kawasaki 1:42,282 + 2,611 24. Lachlan Epis Kawasaki 1:44,376 + 4,705