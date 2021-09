Jerez: Gaststart für Andrea Mantovani (Kawasaki) 23.09.2021 - 13:26 Von Kay Hettich

© Vince64 Andrea Mantovani in Assen © Puccetti Racing Die Frisur von Andrea Mantovani erinnert an Marco Simoncelli

Beim Meeting in Assen gab Andrea Mantovani mit einer Wildcard sein Debüt im Rahmen der Superbike-WM 2021. Am kommenden Wochenende ist der Italianer mit der Simoncelli-Frisur in Jerez wieder mit von der Partie.