Superbike-WM in Portimão: Die Uhren ticken anders

In Portugal ist es eine Stunde früher als in Mitteleuropa

Das anstehende Meeting in Portimão ist das dritte Rennwochenende der Superbike-WM 2021 in Folge. Hierzulande muss man eine Zeitverschiebung berücksichtigen.

Die Berg- und Talbahn in Portimão ist eine der anspruchsvollsten Pisten im Kalender der Superbike-WM. Der ‹Autódromo Internacional do Algarve› bildet den Abschluss einer für die Teams und Fahrer der Superbike-WM 2021 herausfordernder Serie von drei Meetings in unmittelbarer Folge.



Nicht alle Piloten habe diese heil überstanden: Chaz Davies (Go Eleven Ducati) verletzte sich in Barcelona und wird erneut von Loris Baz ersetzt. Dafür wird BMW-Pilot Tom Sykes, der zuletzt in Jerez wegen einer Gehirnerschütterung pausieren musste, voraussichtlich in Portugal wieder dabei sein.

Neben der Top-Kategorie gastieren hier auch die beiden Supersport-Serien. Für die Supersport-300 ist es bereits das Saisonfinale. Rechnerisch können nur die beiden Kawasaki-Piloten Teamkollegen Adrian Huertas und Jeffrey Buis die Weltmeisterschaft gewinnen – mit einem 36-Punkte-Vorteil für den Spanier.

Es gibt also gute Gründe, am kommenden Wochenende das elfte Saisonmeeting zu verfolgen. Aber Achtung: In Portimão ist eine Zeitverschiebung zu berücksichtigen; alles findet eine Stunde später statt.

Zeitplan der Superbike-WM 2021 in Portimao