Loris Baz (Ducati) staunte: «Das ist unglaublich»

Wie selbstverständlich fuhr Davies-Ersatz Loris Baz beim Meeting in Jerez in die Top-10. Der Franzose im Ducati-Team Go Eleven wird den Waliser auch in Portimão vertreten.

Chaz Davies verzichtet wegen gebrochener Rippen (Sturz in Barcelona) auf die Superbike-Meetings in Jerez und Portimão, als sein Ersatz verpflichtete Go Eleven-Teammanager Dennis Sacchetti Loris Baz, dessen Saison in der MotoAmerica bereits beendet ist.

Für das private Ducati-Team ist der Franzose ein Glücksfall: Baz kennt die V4R aus der US-Serie, allerdings mit Reifen von Dunlop, und kennt sich zudem bestens im Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft aus. Mit den Plätzen 6 und 9 erreichte der 28-Jährige überraschend gute Ergebnisse und in Summe 15 WM-Punkte. Im ersten Lauf war er sogar bester Privatier!



«Das erste Rennen war gut. Es begann sehr schlecht, aber danach hatte ich eine gute Pace und kämpfte mich nach vorne, bis ich das beste unabhängige Motorrad war – das war eine große Überraschung und hat viel Spaß gemacht», sagte Baz. «In Rennen 2 war es schwieriger. Es war viel wärmer und das erste Mal, dass ich das Motorrad unter diesen Bedingungen mit Pirelli gefahren bin. Von der ersten Runde an schonte ich die Reifen, aber das hat wohl nicht viel geholfen. In der letzten Runde habe ich noch versucht, van der Mark zu überholen, aber ich hatte keine Chance. Trotzdem bin ich glücklich, denn wir haben in den Rennen nur zehn und zwölf Sekunden verloren – das ist unglaublich.»

Einzig das Drama um den tödlich verunglückten Dean Berta Vinales im Rennen der Supersport-WM 300 machte Baz zu schaffen.



«Ich hatte das ganze Wochenende eine tolle Zeit, und ich muss Ducati und Go Eleven danken, denn sie haben mir eines der besten Wochenenden des Jahres beschert – was den Fahrspaß angeht», sagte Baz im Hinblick des Unfalls. «Unmittelbar nach der Schweigeminute war es nicht leicht, sich auf das erste Rennen zu konzentrieren. Wir sind aber für ihn, für Dean, angetreten. Für mich war es die beste Art ihn zu würdigen, wenn wir Spaß an dem haben, was wir alle am meisten lieben. Ich bin dafür hergekommen, um Spaß zu haben.»

Ergebnis Superbike-WM, Jerez, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Jonathan Rea Kawasaki + 1,225 sec 3. Scott Redding Ducati + 2,791 4. Andrea Locatelli Yamaha + 3,227 5. Alvaro Bautista Honda + 8,652 6. Loris Baz Ducati + 10,414 7. Michael vd Mark BMW + 12,294 8. Axel Bassani Ducati + 12,384 9. Alex Lowes Kawasaki + 13,478 10. Garrett Gerloff Yamaha + 15,594 11. Leon Haslam Honda + 24,783 12. Eugene Laverty BMW + 26,917 13. Kohta Nozane Yamaha + 27,252 14. Jonas Folger BMW + 30,594 15. Christophe Ponsson Yamaha + 31,317

Ergebnis Superbike-WM, Jerez, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Scott Redding Ducati + 0,113 sec 3. Alvaro Bautista Honda + 4,247 4. Andrea Locatelli Yamaha + 5,172 5. Jonathan Rea Kawasaki + 6,339 6. Axel Bassani Ducati + 7,780 7. Michael Rinaldi Ducati + 11,035 8. Michael vd Mark BMW + 11,993 9. Loris Baz Ducati + 12,311 10. Garrett Gerloff Yamaha + 16,651 11. Eugene Laverty BMW + 27,224 12. Leon Haslam Honda + 27,266 13. Jonas Folger BMW + 27,713 14. Samuele Cavalieri Ducati + 33,438 15. Leandro Mercado Honda + 46,941