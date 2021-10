Toprak Razgatlioglu: «Bin alt – Zielflagge übersehen»

Toprak Razgatlioglu machte sich in San Juan selbst das schönste Geburtstagsgeschenk und gewann sein zwölftes Superbike-Rennen in diesem Jahr. Schritt für Schritt kommt er dem WM-Titel näher.

Der am Samstag 25-jährige Toprak Razgatlioglu ist bislang der überragende Fahrer auf dem Circuito San Juan Villicum. Zwar musste er sich in der Superpole Scott Redding (Aruba Ducati) beugen und stand «nur» auf Startplatz 2, doch das ist der Tatsache geschuldet, dass während seiner schnellsten Runde gelbe Flaggen gezeigt wurden.

Wie außergewöhnlich seine Pace ist, zeigte der Türke bereits bei seinem Long-run im FP2. Im Rennen gewann Toprak den Start und fuhr dem Feld auf und davon. Nach 21 Runden hatte er 5,295 sec Vorsprung auf den Zweiten Jonathan Rea (Kawasaki).

Als das Yamaha-Team über die Boxenmauer hing und seinen Sieger feierte, fuhr Toprak Vollgas weiter. «Ich bin jetzt alt und habe die Zielflagge nicht gesehen», schmunzelte er beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Aber ich fühle mich weiterhin wie 18, kein Problem.»

Der Türke gewann sein zwölftes Rennen in diesem Jahr, sein 17. insgesamt. Seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft baute er gegenüber seinem nächsten Verfolger Rea auf 29 Punkte aus, Scott Redding als Dritter liegt bereits 72 zurück. Und es gibt nur noch 99 Punkte zu holen.

«Mir war seit Freitag klar, dass ich sehr stark sein würde», unterstrich das Yamaha-Ass. «Es war sehr heiß, deshalb war die Strecke rutschiger und ich hatte weniger Grip. Aber wir haben wieder gewonnen. Mein Traum dieses Jahr ist, dass ich an einem Wochenende alle drei Rennen gewinne. Dieses Wochenende fühle ich mich sehr stark, aber jedes Rennen ist anders und alle sind schnell. Trotzdem werde ich versuchen, beide Rennen am Sonntag zu gewinnen. Besonders schwierig wird das Sprintrennen. Das Wichtigste ist, dass ich die Rennen genieße. Sonntagmorgen wird es kühler sein, am Samstagnachmittag war es sehr heiß. Dann werden wir schnellere Zeiten sehen. Das macht aber nichts, weil ich auch sehr schnell bin, das hat man im FP3 gesehen.»

«Vielleicht kann Johnny am Sonntag zulegen», überlegte Razgatlioglu. «Vielleicht kann ich aber auch nach fünf Runden eine Lücke auffahren. In einigen Kurven hier kann man leicht überholen, in anderen ist das Risiko groß, dass man sich berührt.»

Ergebnis Superbike-WM, San Juan, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Jonathan Rea Kawasaki + 5,295 sec 3. Michael Rinaldi Ducati + 9,417 4. Alex Lowes Kawasaki + 12,808 5. Axel Bassani Ducati + 13,980 6. Michael vd Mark BMW + 15,007 7. Garrett Gerloff Yamaha + 16,876 8. Andrea Locatelli Yamaha + 19,265 9. Scott Redding Ducati + 27,176 10. Leon Haslam Honda + 31,571 11. Tito Rabat Kawasaki + 34,474 12. Chaz Davies Ducati + 36,241 13. Eugene Laverty BMW + 37,072 14. Samuele Cavalieri Ducati + 41,103 15. Kohta Nozane Yamaha + 43,220 16. Leandro Mercado Honda + 48,516 17. Christophe Ponsson Yamaha + 53,695 18. Marco Solorza Kawasaki > 1 min 19. Luciano Ribodino Kawasaki > 1 min Out Isaac Vinales Kawasaki Out Alvaro Bautista Honda