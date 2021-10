Erneuter Rückschlag: Alex Lowes bricht vorzeitig ab

Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes kommt nach seiner Verletzung immer noch nicht zurück zur alten Form. Beim Superbike-WM-Event in San Juan muss er erneut auf ein Rennen verzichten, Operation in der nächsten Woche geplant.

Alex Lowes hatte die weite und kräftezehrende Anreise nach Argentinien auf sich genommen, um sich zurück an der Superbike-WM-Spitze zu melden. Mit einem guten Start in San Juan am Freitag und Samstag zeigte er auch ordentlichen Kampfgeist, doch das Rennen am Samstag war zu viel für den Engländer. Nach Platz 9 am Sonntag im Sprintrennen wirft der Kawasaki-Fahrer das Handtuch, am Samstag holte er sich sogar Position 4.

«Das Rennen am Samstag hat mich am Sonntag zurückgeworfen. Ich hatte viel mehr Schmerzen und meine Hand ist sehr angeschwollen, deshalb hatte ich keine Kraft mehr zum Bremsen», stöhnte Lowes im Interview mit SPEEDWEEK.com. «Wir sind gut in das Wochenende gestartet, doch die zwei Tage waren zu viel für meine Verletzung.»

Der 31-Jährige führte fort: «Ich habe mich am Samstag gut gefühlt, aber drei Rennen an einem Wochenende sind noch etwas zu viel aktuell. Im Superpole-Rennen konnte ich meine Kraft nicht mehr konzentriert einsetzen und so viel es mir schwer, das Motorrad zu stoppen. Ich kam von der Linie ab und einige überholten mich auf einen Schlag. Nach dem Rennen haben wir gemeinsam entschieden, dass ich nicht am zweiten Hauptrennen teilnehmen werde.»

Nach Ankunft in Europa meldet sich Lowes umgehend beim Arzt, denn zum WM-Finale in Indonesien möchte er wieder am Start stehen. «Ich werde in der kommenden Woche operiert, um das Problem zu beheben und um in Indonesien wieder am Start zu stehen. Bei dem Eingriff wird mein Schlüsselbein und meine Hand behandelt, wir haben beide Operationen zusammengelegt», erklärte er. «Die OP ist kein wirklich großer Eingriff und wahrscheinlich hätte ich diesen Schritt bereits nach Barcelona gehen sollen. In drei Wochen sollte ich wieder trainieren können.»

Ergebnis Superbike-WM, San Juan, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Scott Redding Ducati + 0,046 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 3,419 4. Axel Bassani Ducati + 5,407 5. Michael vd Mark BMW + 8,556 6. Andrea Locatelli Yamaha + 9,608 7. Garrett Gerloff Yamaha + 9,821 8. Michael Rinaldi Ducati + 10,415 9. Alex Lowes Kawasaki + 12,063 10. Leon Haslam Honda + 15,170 11. Alvaro Bautista Honda + 15,685 12. Tito Rabat Kawasaki + 18,017 13. Chaz Davies Ducati + 18,470 14. Kohta Nozane Yamaha + 20,327 15. Eugene Laverty BMW + 20,341 16. Leandro Mercado Honda + 21,262 17. Isaac Vinales Kawasaki + 21,534 18. Samuele Cavalieri Ducati + 26,152 19. Christophe Ponsson Yamaha + 27,693 20. Luciano Ribodino Kawasaki + 47,417 21. Marco Solorza Kawasaki + 51,079