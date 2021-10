Honda-Probleme in San Juan: Das Layout ist schuld

Während BMW beim Meeting in San Juan Villicum von Freitag auf Samstag eine deutliche Steigerung gelang, steckt Honda weiter in der Krise. Im ersten Superbike-Lauf sah nur Leon Haslam das Ziel.

Der Aufschwung von Honda in der Superbike-WM 2021 hat beim Meeting in San Juan einen herben Dämpfer bekommen. Zeigte zuletzt in Barcelona, Jerez und Portimão vor allem Álvaro Bautista mit zwei dritten Plätzen und drei weiteren Top-5-Ergebnissen einen klaren Aufwärtstrend, so können die Honda-Piloten auf der argentinischen Piste bisher so gar nicht glänzen.

Mit zehnten Plätzen in der Superpole und im ersten Rennen zog sich Leon Haslam noch am besten aus der Affäre.



«Das Rennen wollte gar kein Ende nehmen», stöhnte der Engländer. «Das ganze Wochenende sind wir auf der ersten Hälfte der Strecke stark unterwegs – das ist der schnelle und flüssige Teil –, aber dann verlieren wir im engen Abschnitt der Piste viel. Während ich mit meiner Performance auf dem ersten Teil zufrieden bin, verliere ich in den engen Kurven zu viel Zeit. Wir werden daran arbeiten, aber ehrlich gesagt denk ich, das war das Maximum was zu erreichen war.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in San Juan, Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Isaac Vinales © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi, Michael van der Mark & Leon Haslam © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Eugene Laverty & Scott Redding © Gold & Goose Isaac Vinales © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Chaz Davies © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Samuele Cavalieri © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Tito Rabat © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Leon Haslam © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Alex Lowes & Axel Bassani © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu & Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Superpole: Toprak Razgatlioglu, Scott Redding & Axel Bassani © Gold & Goose 1. Rennen: Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu & Michael Ruben Rinaldi Zurück Weiter

Das grundsätzliche Problem mit dem Layout der 2018 eröffneten Rennstrecke bestätigt Teamkollege Bautista. Der Spanier stürzte ohne Vorwarnung in Kurve 4 der dritten Runde.



«Ich bin etwas wütend über den Crash – ohne ersichtlichen Grund habe ich plötzlich die Front verloren. Das ist natürlich ein frustrierendes Ergebnis», knurrte der 36-Jährige. «Wir hoffen, am Sonntag ein besseres Ergebnis zu erreichen. Wir haben auf dieser Piste vielleicht nicht das größte Potenzial, definitiv können wir aber ein paar Positionen weiter vorne mitfahren.»



Für Bautista kam erschwerend hinzu, dass ihm in der Superpole die beste Zeit gestrichen wurde, weil sie unter gelber Flagge gefahren wurde. So musste der Honda-Pilot als 15. in das erste Rennen starten. Mit einer Platzierung in den Top-9 kann Bautista im Superpole-Race für das zweite Rennen am Sonntag eine bessere Ausgangsposition sichern.

Ergebnis Superbike-WM, San Juan, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Jonathan Rea Kawasaki + 5,295 sec 3. Michael Rinaldi Ducati + 9,417 4. Alex Lowes Kawasaki + 12,808 5. Axel Bassani Ducati + 13,980 6. Michael vd Mark BMW + 15,007 7. Garrett Gerloff Yamaha + 16,876 8. Andrea Locatelli Yamaha + 19,265 9. Scott Redding Ducati + 27,176 10. Leon Haslam Honda + 31,571 11. Tito Rabat Kawasaki + 34,474 12. Chaz Davies Ducati + 36,241 13. Eugene Laverty BMW + 37,072 14. Samuele Cavalieri Ducati + 41,103 15. Kohta Nozane Yamaha + 43,220 16. Leandro Mercado Honda + 48,516 17. Christophe Ponsson Yamaha + 53,695 18. Marco Solorza Kawasaki > 1 min 19. Luciano Ribodino Kawasaki > 1 min Out Isaac Vinales Kawasaki Out Alvaro Bautista Honda