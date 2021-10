Bonovo-Chef Röder: «Charakterliche Stärke von Jonas»

Das deutsche Team Bonovo action wird für die Superbike-WM 2022 von BMW vom Satelliten-Trupp zu einem gleichwertigen Partner befördert. Ziel ist, dauerhaft in die Top-10 zu fahren.

2020 gewann das Team Bonovo action by MGM Yamaha mit Jonas Folger ungeschlagen die IDM Superbike, für dieses Jahr erfolgte der gemeinsame Aufstieg in die Weltmeisterschaft. Vor der Saison wurden regelmäßige Punkteränge und gelegentliche Highlights in den Top-10 als Ziel ausgegeben. Wie hinlänglich bekannt ist, verfehlte der Mühldorfer dieses Vorhaben mit nur sieben Platzierungen in den Punkten in 30 Rennen sowie WM-Rang 22 deutlich.

Für 2022 muss sich Jonas sportlich neu orientieren, das Bonovo-Team weitet sein Engagement und die Zusammenarbeit mit BMW in der Superbike-WM deutlich aus.



«Ich bin glücklich, dass wir als starkes BMW-Team ins nächste Jahr gehen und zwei Top-Fahrer wie Eugene Laverty und Loris Baz im Sattel unserer Bikes sitzen werden», sagte Jürgen Röder, Eigentümer des zukünftig Bonovo action BMW genannten Teams. «Ziel ist, dass beide BMW-Teams stärker zusammenarbeiten, sodass eine noch engere Abstimmung erfolgen kann.»

Der Hesse weiter: «Es ist eine schöne Sache, dass wir zwei starke Fahrer an Bord haben. Speziell Eugene, der schon jahrelang auf der BMW sitzt, ein extrem analytischer Fahrer ist und Rückmeldungen gibt, welche in die Entwicklung des Motorrads hervorragend einfließen können. Er kennt alle Strukturen bei BMW und weiß, wo er sich wann melden muss. Das ist natürlich eine Bereicherung. Was Loris kann, haben wir gesehen. Er hat sich in MotoAmerica behauptet, ist in die Superbike-WM zurückgekommen und hat da sehr eindrucksvolle Ergebnisse erzielt. Es ist für mich ein echter Glücksfall, jemanden wie ihn in unserem Team zu haben.»

«Ich denke, in der nächsten Saison haben wir eine reelle Chance, mit beiden Fahrern dauerhaft in die Top-10 zu fahren», so Röder. «Das ist für die ganze BMW-Familie eine extreme Bereicherung. An dieser Stelle möchte ich noch einmal meinen Dank an Dr. Markus Schramm und Marc Bongers ausdrücken, dass sie uns so eng in die BMW-Struktur integrieren. Wir werden alles tun, um dieser Ehre gerecht zu werden. Gleichzeitig möchte ich mich bei Jonas Folger für seinen Einsatz bedanken. Er hat große charakterliche Stärke bewiesen, als er zu mir sagte, dass er dem Team und mir 2022 keinen Mehrwert bringen könne und er deshalb meine Option, gemeinsam in der Superbike-WM weiterzumachen, nicht nutze. Das finde ich unheimlich stark. Wir haben weiterhin ein sehr freundschaftliches Verhältnis, und das wird auch so bleiben.»

Team- und Fahrerliste Superbike-WM 2022:



Aruba.it Ducati: Michael Rinaldi (I), Alvaro Bautista (E)



Barni Ducati: Luca Bernardi (I)



Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)



Go Eleven Ducati: Öttl? Caricasulo? Mackenzie?



Honda Racing Corporation: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



MIE Honda: Tati Mercado (RA), Mackenzie? Syahrin?



BMW Motorrad: Michael van der Mark (NL), Scott Redding (GB)



Bonovo action BMW: Eugene Laverty (IRL), Loris Baz (F)



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)



Orelac VerdNatura Kawasaki: Öttl? Cresson?



Outdo Pedercini Kawasaki: Cresson?



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Kohta Nozane (J), Garrett Gerloff (USA)



Gil Motor Sport Yamaha: Christophe Ponsson (F)



FETT = bestätigt