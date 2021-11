Zusätzliche-Testtage? Premiere für BMW und Honda 12.11.2021 - 11:34 Von Ivo Schützbach

© BMW Eugene Laverty

Das späte Saisonende der Superbike-WM 2021 am dritten November-Wochenende in Indonesien hat Einfluss auf die Wintertests. BMW, Kawasaki und Honda wollen Mitte Dezember in Jerez ausrücken.