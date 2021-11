Ducati-Premiere von Bautista und Bulega ohne Medien

Am 24. und 25. November 2021 testen Alvaro Bautista (Superbike) und Nicolo Bulega (Supersport) in Jerez erstmals für Ducati – und hinter verschlossenen Türen.

Wie angekündigt, wird Alvaro Bautista in der vorletzten November-Woche erstmals mit der Ducati Panigale V4R fahren. Der Test in Jerez wird von Suzukis MotoGP-Team organisiert, deshalb sind keine Medien zugelassen.



Der 24./25. November, nächste Woche Mittwoch und Donnerstag, markiert nicht nur Bautistas Ducati-Rückkehr, sondern ist auch eine Premiere für Nicolo Bulega. Der 22-Jährige wechselt aus der Moto2- in die Supersport-WM und wird im Team Aruba.it Ducati eine 955 V2 pilotieren. Natürlich ebenfalls dabei ist Superbike-Werksfahrer Michael Rinaldi.

«Leider werde ich dir über meinen ersten Test nichts erzählen dürfen, mein Honda-Vertrag läuft noch bis Ende des Jahres», schmunzelte Bautista im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich freue mich auf meine neue Aufgabe, noch gilt mein Fokus aber ganz Honda. Wir wollen die Saison in Indonesien so gut wie möglich abschließen. Wie das neue Motorrad ist, erzähle ich dir nächstes Jahr.»



Dank eines Gentlemen’s Agreements unter den Herstellern dürfen Fahrer nach einem Wechsel bereits nach Saisonende testen und müssen nicht bis zum neuen Jahr warten.

Ducati testet als einziger Hersteller noch im November. Honda, BMW und Kawasaki sind erst Mitte Dezember unterwegs, ebenfalls in Jerez. Ducati schickt sein Testteam nach Andalusien, weil die Motorräder bis dahin nicht aus Indonesien zurück sind. Ein Großteil der Ducati-Crew wird am nächsten Montag von Lombok über Jakarta zurück nach Europa und direkt nach Spanien fliegen, um bei dem Test dabei zu sein.

Noch-Honda-Werksfahrer Bautista hat seine größten Superbike-Erfolge auf Ducati gefeiert: 2019 gewann er 16 Rennen, stand 24 Mal auf dem Podium und wurde Vizeweltmeister. Seit Carlos Checa 2011 hat der Hersteller aus Borgo Panigale keine Weltmeisterschaft mehr gewonnen.