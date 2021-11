Toprak oder Rea? So sieht man die Entscheidung live

Ob die Superbike-WM 2021 bereits im ersten Rennen auf dem neuen Mandalika Street Circuit entschieden wird, ist offen. Man sollte es aber definitiv nicht verpassen und rechtzeitig den Fernseher einschalten.

Durch die Zeitverschiebung zu Indonesien von sieben Stunden finden die beiden Rennen der Superbike-WM hierzulande am frühen Morgen statt. ServusTV ist an beiden Renntagen live und in HD auf Sendung und wiederholt jeweils vor dem Rennen die Superpole respektive das Superpole-Race. Wer nicht zu den Frühaufsteher gehört, kann am Nachmittag eine Wiederholung anschauen.



Auch Eurosport 2 überträgt vom Saisonfinale der Superbike-WM 2021 live, eine Zusammenfassung oder Wiederholung ist laut Programmplan bisher nicht vorgesehen.

Wer mehr live sehen möchte, ist auf Streaming-Dienste angewiesen. Das einzige kostenlose Angebot bietet die Website von ServusTV, wo alle wichtigen Session im Livestream (oder später als Wiederholung) zu sehen sind.

Der Video-Pass der offiziellen Website ist für das Saisonfinale nicht mehr gesondert im Angebot. Erhältlich ist bereits das Streaming-Paket für die Superbike-WM 2022, mit dem man auch den Zugriff für das anstehende Meeting in Indonesien erhält.

Für 69,90 Euro erhält man nicht nur den Zugriff auf das werbefreie Livestreaming an den Rennwochenenden, sondern auch auf Interviews, das Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006 sowie auf Saisonrückblicke ab 1993. Außerdem die freien Trainings der Superbike-Kategorie am Freitag.

Das Live-Programm von ServusTV und Eurosport aus Indonesien