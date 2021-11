Sorgen bei Honda: Halten Bautista und Haslam durch?

Álvaro Bautista und Leon Haslam bestreiten beim Meeting der Superbike-WM 2021 auf Lombok die letzten Rennen für das Honda-Werksteam. Mit viel Einsatz beendeten die beiden Routiniers den ersten Trainingstag in den Top-6.

Mit dem Rennwochenende der Superbike-WM 2021 auf dem neuen Mandalika Street Circuit endet für Álvaro Bautista und Leon Haslam das Kapitel Honda-Werksteam. Der Spanier kehrt zurück zu Ducati, der Engländer passt nicht mehr ins Konzept der Honda Racing Corporation.

Dennoch möchten sich die beiden Routiniers (sie bilden das älteste Fahrer-Duo der diesjährigen SBK-WM) beim Saisonfinale würdig von ihrem Arbeitgeber verabschieden. Mit Platz 4 für Bautista und der sechsten Position für Haslam am ersten Trainingstag gelang das überraschend gut. Ob es so weitergeht, ist fraglich.



«Mir ist das Mittagessen nicht gut bekommen», stöhnte Bautista. «Seit dem zweiten Training habe ich Bauch- und Kopfschmerzen und ich hoffe, dass sie nach eine Weile wieder verschwinden. Hoffentlich bin ich für Samstag wieder hundertprozentig fit und kann mit unserem Bike wieder auf diese wundervolle Strecke gehen. Das Fahren in Mandalika macht viel Spaß, die Strecke bietet von allem etwas. Wir haben an der Übersetzung gearbeitet und das Gefühl war positiv. Die Wahl des Hinterreifens ist im Moment noch schwierig, da sich die Strecke definitiv weiter ändern wird.»

Um für das Saisonfinale fit zu sein, unterzog sich Leon Haslam in der vierwöchigen Pause einer Schulteroperation, doch er klagt schon am ersten Trainingstag über Schmerzen im Gelenk.



«Die Situation mit meiner Schulter ist frustrierend», ärgerte sich der 38-Jährige. «Es scheint, als ob die Strecke zur Honda passt, aber ich muss 21 Runden durchhalten und nicht nur eine. Leider habe ich nach der Operation einige Schmerzen, daher müssen wir mit dem Medical-Center einen Plan ausarbeiten, damit ich dieses Wochenende durchstehe. Trotzdem sind die Rundenzeiten nicht schlecht, und wir sind nur ein paar Zehntel entfernt. Das Layout und der Flow der Strecke sind großartig, und Honda mag diese Art von Strecke.»