Nach Lauf-1-Absage: ServusTV mit Programmänderung

Nach der Absage vom ersten Rennen der Superbike-WM 2021 auf dem Mandalika Street Circuit wurde der Zeitplan für den Sonntag angepasst. ServusTV reagierte und wird live übertragen.

Der sintflutartige Regen, der am Samstagnachmittag über Lombok hinwegzog, machte die Durchführung des ersten Superbike-Laufs auf dem neuen Mandalika Street Circuit unmöglich.



Die Dorna als Promoter der seriennahen Weltmeisterschaft reagierte auf diese Situation wie bereits mehrfach in Vergangenheit: Das erste Rennen wird am Sonntag nachgeholt, dafür wurde das Superpole-Race, für das es maximal zwölf WM-Punkte gibt, gestrichen.



Für Jonathan Rea ist das ein Rückschlag, denn nun werden nur noch 50 statt 62 Punkte vergeben. Für WM-Leader Toprak Razgatlioglu ist es entsprechend ein Vorteil.

Zeitplan SBK-WM in Mandalika, Sonntag (Ortszeit)

09:00 - SBK-WM, Warm-Up

09:25 - SSP-WM, Warm-Up

11:00 - SBK-WM, Rennen 1 (21 Rd.)

12:30 - IATC, Rennen 3 (12 Rd.)

13:30 - SSP-WM, Rennen 2 (19 Rd.)

15:00 - SBK-WM, Rennen 2 (21 Rd.)

Durch die Zeitverschiebung zu Lombok von sieben Stunden gegenüber MEZ finden die beiden Rennen der Superbike-WM hierzulande um 4 Uhr in der Nacht bzw. um 8 Uhr morgens statt. Dazwischen ist um 6:30 Uhr das zweite Rennen der Supersport-WM vorgesehen.



ServusTV plante ursprünglich, das Superpole-Race vor dem zweiten Lauf zu wiederholen. Wegen der neuen Situation warf der Privatsender aus Österreich seine Programmplanung kurzerhand über den Haufen beginnt nun ab 3:40 Uhr mit der Live-Übertragung und berücksichtigt zusätzlich eine Wiederholung in voller Länge ab 6:50 Uhr. Anschließend geht es unmittelbar weiter mit dem letzten Saisonrennen.



Auch Eurosport 2 überträgt vom Saisonfinale 2021 live, hat auf den neuen Zeitplan bisher aber nicht reagiert.

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte auf Streaming-Dienste zurückgreifen. Das einzige kostenlose Angebot bietet die Website von ServusTV, wo alle wichtigen Session im Livestream (oder später als Wiederholung) zu sehen sind.



Der Video-Pass der offiziellen Website ist für das Saisonfinale nicht mehr gesondert im Angebot. Erhältlich ist bereits das Streaming-Paket für die Superbike-WM 2022, mit dem man auch den Zugriff für das anstehende Meeting in Indonesien erhält.



Für 69,90 Euro erhält man nicht nur den Zugriff auf das werbefreie Livestreaming an den Rennwochenenden, sondern auch auf Interviews, das Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006 sowie auf Saisonrückblicke ab 1993. Außerdem die freien Trainings der Superbike-Kategorie am Freitag.

Das Live-Programm von ServusTV und Eurosport aus Indonesien (Stand 20.11. - 10:30 Uhr)