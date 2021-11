Zum Abschied von BMW stürmte Tom Sykes auf Platz 5

Nach seinem Unfall in Barcelona verpasste Tom Sykes die drei folgenden Meetings und kehrte erst beim Finale der Superbike-WM 2021 auf dem neuen Mandalika Street Circuit zurück. Der BMW-Pilot schlug sich wacker.

Tom Sykes hatte bei seinem Crash auf dem Circuit de Catalunya am 19. September Glück im Unglück: Denn obwohl Lucas Mahias ihn mit dem Vorderrad seiner Kawasaki im Nacken und am Hinterkopf voll erwischte, erlitt Sykes keinerlei Knochenbrüche, sondern nur eine schwere Gehirnerschütterung.



Doch die erwies sich als hartnäckig. Der 36-Jährige fehlte nicht nur eine Woche später in Jerez, sondern wurde auch in Portimão und beim Überseerennen in San Juan Villicum von Eugene Laverty vertreten. Erst beim Saisonabschluss auf der Insel Lombok/Indonesien auf dem neu errichteten Mandalika Street Circuit kehrte Sykes zurück. Gleichzeitig war es sein letzter Auftritt als BMW-Pilot.

Neun Wochen hatte der Engländer nicht auf seiner M1000RR gesessen.



«Es war fantastisch, endlich wieder an die Rennstrecke zurückzukehren. Es war zugegeben nach meinem Unfall und der Pause eine ziemliche Herausforderung, wieder in den Wettbewerb zurückzukehren», gab Sykes zu. «Ich bin auf Anhieb sehr gut mit der Strecke in Mandalika zurechtgekommen. Sie haben einen fantastischen Job gemacht, und es war schon toll, auf dieser großartigen Strecke in diesem Teil der Welt zu fahren.»



Übrigens: Dieses Lob für die neue Superbike-Piste hörte man durch die Bank bei allen Fahrern!

Trotz der fehlenden Praxis kam Sykes schnell wieder auf Speed. Nach Platz 12 in den freien Trainings stellte der Superbike-Weltmeister von 2013 sein Motorrad in der Superpole auf Startplatz 6.



«Ich habe mich für die zweite Startreihe qualifiziert, und ich denke, das war recht gut», analysierte Sykes. «Im ersten Rennen hatten wir einen guten Start und ich blieb an der Führungsgruppe dran. Aber das konnte ich nicht halten, weil wir mit dem Paket ein paar Einschränkungen hatten. Deshalb bin ich leider zurückgefallen und habe dann auch selbst ein paar Fehler gemacht.»

In seinem letzten Rennen mit BMW erreichte Sykes sogar die Top-5.



«Was Rennen zwei angeht: fantastisch», grinste Sykes. «Der Belag ist bei nassen Bedingungen großartig. Es gab eine weitere Verzögerung, doch die Unterstützung der Fans auf der Tribüne war großartig, und schließlich konnten wir ihnen doch noch ein Rennen bieten. Und das war äußerst spektakulär, denke ich. Ich habe das Rennen genossen und den Grip, den die Strecke im Nassen bietet.»



Die Saison beendete Sykes mit 184 Punkten als WM-Elfter. Highlights waren zwei Podestplätze in Donington-Park und die Pole-Position in Barcelona.

Ergebnis Superbike-WM, Mandalika, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Scott Redding Ducati + 0,283 sec 3. Michael vd Mark BMW + 7,437 4. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 10,641 5. Tom Sykes BMW + 21,707 6. Garrett Gerloff Yamaha + 24,555 7. Kohta Nozane Yamaha + 27,772 8. Andrea Locatelli Yamaha + 29,481 9. Isaac Vinales Kawasaki + 38,615 10. Alvaro Bautista Honda + 47,233 11. Christophe Ponsson Yamaha + 50,369 12. Chaz Davies Ducati + 50,591 13. Tito Rabat Kawasaki + 53,099 14. Samuele Cavalieri Ducati > 1 min Out Michael Rinaldi Ducati Out Axel Bassani Ducati Out Leandro Mercado Honda