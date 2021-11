Kawasaki verneigt sich vor Toprak Razgatlioglu

Seit 2015 war es Kawasaki gewohnt, die Fahrer- und Herstellerwertung der Superbike-WM zu gewinnen. Diese Serie wurde von Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu beendet. Kawasaki zeigt sich als fairer Verlierer.

Einst war Toprak Razgatlioglu der Hoffnungsträger von Kawasaki. Doch als der Türke beim prestigeträchtigen 8h Suzuka 2019 zwar als Fahrer aufgeboten wurde, im Rennen aber nicht zum Einsatz kam, war sein Mentor Kenan Sofuoglu erbost und transferierte seinen Landsmann für 2020 ins Pata Yamaha-Werksteam.



Die Zusammenarbeit trug schnell Früchte: Drei Siege und neun Podestplätze im ersten Jahr; in diesem Jahr beendete Razgatlioglu die unvergleichliche Siegesserie von Kawasaki und Rea von sechs Weltmeisterschaften seit 2015 in Serie!

Der 25-Jährige erwies sich dem Rekordweltmeister in jeder Hinsicht mindestens ebenbürtig. Mit 13 Siegen, 29 Podestplätzen, drei Poles und 9 schnellste Rennrunden entschied Razgatlioglu die Superbike-WM 2021 für sich. Seine Fehlerquote: Null! Seine drei Ausfälle waren unverschuldet.



Die Bilanz von Rea ist nur in einer Statistik entscheidend schlechter: Der Nordire leistete sich vier Rennstürze!

Als der Yamaha-Pilot beim Saisonfinale auf dem neuen Mandalika Street Circuit im ersten mit Platz 2 Rea entthronte, gehörte der Rekordweltmeister zu den ersten Gratulanten und im Parc fermé klopften viele in grün bekleidete Personen Razgatlioglu auf die Schulter. Man spürte und konnte sehen: Die Saison ist vorbei, das Kriegsbeil ist begraben.



Den Glückwünschen aus aller Welt schloss sich Kawasaki wenige Minuten nach der Zieldurchfahrt auch in den sozialen Medien an. «Was für eine starke Saison, war für ein großartiges Racing. Herzlichen Glückwunsch an Toprak Razgatlioglu und Yamaha zum Gewinn der Superbike-WM 2021.»

Yamaha fügte Kawasaki tatsächlich eine alles umfassende Niederlage zu: Fahrer-, Marken- und Teamwertung wurde vom Hersteller mit den gekreuzten Stimmgabeln im Logo gewonnen. Mit Garrett Gerloff stellt man zudem den besten ‹Independent Rider›. Letzteres gewann Kawasaki zuletzt 2019 – mit Toprak Razgatlioglu.