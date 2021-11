Das war's: Chaz Davies (34) ist Superbike-Rentner

Bei seinem letzten Rennwochenende in der Superbike-WM hätte Chaz Davies gerne sein 100. Podium erreicht, doch das war dem Ducati-Piloten nicht vergönnt. Kehrt der Waliser in einer anderen Funktion ins Paddock zurück?

Das Drehbuch für seine Abschiedsvorstellung in der Superbike-WM auf dem neuen Mandalika Street Circuit hätte Chaz Davies wahrscheinlich anders geschrieben. Nur 15. am Freitag, Elfter in der Superpole und in den beiden Rennen die Plätze 8 und 12. Von einem Podestplatz war der 34-Jährige weit entfernt.



Die Bilanz des langjährigen Ducati-Werkspiloten ist dennoch beeindruckend: Mit 99 Podestplätzen, 32 Laufsiegen und als dreimaliger Vizeweltmeister geht das Kapitel Superbike-WM für den 34-Jährigen zu Ende. Über viele Jahre war Davies der einzige Teilnehmer, der Rekordweltmeister Jonathan Rea die Stirn bieten konnte.

Als sich der Go-Eleven-Pilot im zweiten Lauf auf seine Panigale V4R setzte, wurde ihm bewusst, dass es das letzte Mal sein wird. Im Regen war die Chance, seinen 100. Podestplatz einzufahren, durchaus vorhanden.



«Ich war sehr motiviert, ein gutes Ergebnis zu erreichen, aber nach der Verzögerung geschah irgendwas in mir. Ich versuchte mir selbst einzureden, dass ich einfach herausgehen und Spaß haben sollte, weil es das letzte Rennen sein wird. So war es einfach», beschrieb Davies seine Gemütslage. «Im Nassen hatte die Strecke sehr viel Grip, aber das erste Rennen war definitiv das bessere an diesem Wochenende.»

Seine letzte Saison bestritt Davies mit dem italienischen Go Eleven-Team, das sich viel vom Routinier erhoffte. Als WM-Zwölfter mit einem Podium konnte Davies die Erwartungen nur bedingt erfüllen. Dem guten Verhältnis tat das keinen Abbruch.



«Das Team hat mir gegeben, was möglich war und haben mich in ihre Familie aufgenommen. Dafür bin ich sehr dankbar. Die Saison war keine einfache, aber ich habe die Zeit in ihrer Box und auch insgesamt genossen», betonte Davies. «Jetzt beginnt ein neues Kapitel in meinem Leben. Ich hatte eine großartige Zeit und wenn ich zurückschaue, tue ich das mit großer Befriedigung.»

Mit seinen letzten Sätzen deutet der Supersport-Weltmeister von 2011 an, dass es ein Wiedersehen mit ihm geben könnte. «



«Ich habe den größtmöglichen Respekt vor meinen Fahrerkollegen und gratuliere Toprak Razgatlioglu und Yamaha zum WM-Titel – sie haben in dieser Saison fantastisches geleistet. Ich hoffe, dass ich eines Tages ins Paddock zurückkehren werde, dann aber nicht mehr auf einem Motorrad.»

Ergebnis Superbike-WM, Mandalika, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Scott Redding Ducati + 0,283 sec 3. Michael vd Mark BMW + 7,437 4. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 10,641 5. Tom Sykes BMW + 21,707 6. Garrett Gerloff Yamaha + 24,555 7. Kohta Nozane Yamaha + 27,772 8. Andrea Locatelli Yamaha + 29,481 9. Isaac Vinales Kawasaki + 38,615 10. Alvaro Bautista Honda + 47,233 11. Christophe Ponsson Yamaha + 50,369 12. Chaz Davies Ducati + 50,591 13. Tito Rabat Kawasaki + 53,099 14. Samuele Cavalieri Ducati > 1 min Out Michael Rinaldi Ducati Out Axel Bassani Ducati Out Leandro Mercado Honda