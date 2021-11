Doppelsieger Johnny Rea: Kawasaki entfernte die Nr. 1

Mit zwei Siegen leistete Jonathan Rea in Indonesien das Maximum, um die Superbike-WM 2021 noch zu gewinnen. Doch das war zu wenig, Toprak Razgatlioglu löste den Rekordchampion nach sechs Titeln in Folge ab.

Selbst langjährige Beobachter werten die Saison 2021 als die beste, die wir in der Superbike-WM je sahen. Nie zuvor kämpften die Top-3 in beinahe jedem Rennen Lenker an Lenker.



Auch auf dem neuen Mandalika Circuit in Indonesien waren es die Top-3 der Weltmeisterschaft, die in den spektakulären Rennen die Hauptrollen verkörperten. Rekordchampion Jonathan Rea siegte im beinahe trockenen ersten und im nassen zweiten Rennen, die Kämpfe und Manöver pendelten zwischen fesselnd und atemraubend.

Toprak Razgatlioglu kam mit 30 Punkten Vorsprung nach Lombok. Rang 2 im ersten Rennen reichte dem Yamaha-Ass, um vor dem letzten Rennen des Jahres als Champion festzustehen. Der Türke wäre auch bei Punktgleichheit Weltmeister gewesen, weil er mehr Siege als Rea in den Hauptrennen erzielt hat.



So weit kam es nicht, Toprak triumphierte letztlich mit 13 Punkten Vorsprung. Ohne seine drei unverschuldeten Nullrunden, er wurde einmal abgeschossen und zweimal streikte seine Yamaha, wäre das Resultat deutlicher ausgefallen.

In diesem Jahr ist viel vorgefallen zwischen Rea und Razgatlioglu. Doch als Johnny Toprak im Parc fermé zum Titel gratulierte, konnte jeder Blinde sehen: Diese Glückwünsche kamen von Herzen. Auch Stunden später, als sich der Nordire mit den Medien traf, sprach kein gebrochener Mann. Johnny Rea hat alles erreicht, er hält jeden wichtigen Superbike-Rekord. Und wird das noch für längere Zeit tun. Beweisen muss er schon lange nichts mehr.

«Ein super Tag», versicherte Rea glaubhaft. «Es war super, dass die Fans auf dem Mandalika Circuit nach dem vielen Regen ein zweites Rennen sehen konnten. Ich pushte vom Start weg, Toprak und Scott waren aber auch sehr schnell. Ich fand heraus, wo sie schnell sind – und ich hatte nichts zu verlieren. Ich wollte die Saison mit einem Höhepunkt beenden, wir haben nichts zu bereuen. Ich gab in jedem Rennen mein Maximum und legte mein ganzes Herz hinein. Ich bin sehr zufrieden und gratuliere Toprak und seinem Team. Sie hatten eine unglaubliche Saison und waren sehr schnell. Sie haben dafür gesorgt, dass ich mich als Fahrer verbesserte. Ich musste darüber nachdenken, wie ich selbst und das Motorrad besser werden können. Deshalb mache ich mich sehr stark dafür, dass Kawasaki die ZX-10RR verbessert und wir 2022 mit einem stärkeren Paket zurückkommen. Ich habe die Weltmeisterschaft nicht in Mandalika verloren, sondern mit vielen Fehlern in der Saisonmitte. Die Kämpfe dieses Jahr mit Toprak und Scott habe ich sehr genossen, ich mag es, so Rennen zu fahren. Hoffentlich gibt es 2022 mehr davon.»

Seit dem Jahr nach seinem ersten WM-Titel 2015 hat Rea die Startnummer 1 auf dem Motorrad. Noch in der Auslaufrunde auf Lombok entfernte sein Team diese von der Frontverkleidung und klebte stattdessen Reas traditionelle 65 auf.

«Das ist erfrischend», sagte der 112-fache Laufsieger etwas überraschend. «Als ich die WM verloren hatte fragte ich das Team, ob sie noch irgendwo eine alte Nummer 65 von 2015 haben. Hatten sie nicht, also machten sie eine – keine Ahnung wie. Als ich die Nummer auf dem Motorrad sah, erinnerte mich das, wie ich zu Kawasaki kam – ein Wechsel, der mein Leben veränderte. Das waren sehr glückliche und motivierende Zeiten, damals habe ich meinen ersten Titel gewonnen. Es ist aufregend, dass ich nächstes Jahr wieder mit dieser Nummer fahre, das ist eine coole Nummer.»

Und fügte grinsend hinzu: «Hoffentlich muss ich sie nur eine Saison benützen. Es gibt nicht viele, die aufeinanderfolgend Titel gewannen. Es ist sehr schwierig zu gewinnen und so weiterzumachen. Ich kann mich noch gut an mein erstes Jahr als Weltmeister erinnern, wie viele Medientermine ich hatte und wie viel ich reisen musste. Nach der Saison 2016 war ich wirklich erschöpft.»

Ergebnis Superbike-WM, Mandalika, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Scott Redding Ducati + 0,283 sec 3. Michael vd Mark BMW + 7,437 4. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 10,641 5. Tom Sykes BMW + 21,707 6. Garrett Gerloff Yamaha + 24,555 7. Kohta Nozane Yamaha + 27,772 8. Andrea Locatelli Yamaha + 29,481 9. Isaac Vinales Kawasaki + 38,615 10. Alvaro Bautista Honda + 47,233 11. Christophe Ponsson Yamaha + 50,369 12. Chaz Davies Ducati + 50,591 13. Tito Rabat Kawasaki + 53,099 14. Samuele Cavalieri Ducati > 1 min Out Michael Rinaldi Ducati Out Axel Bassani Ducati Out Leandro Mercado Honda