Xavier Vierge (24): Sein Honda-Fuhrpark ist komplett

In gut zwei Wochen wird Xavier Vierge in Jerez erstmals die CBR1000RR-R im Trimm der Superbike-WM fahren. Sein privater Fuhrpark ist bereits auf Honda umgestellt.

Honda setzt in der Superbike-WM 2022 auf Risiko und vertraut seine Fireblade zwei Rookies an. Gleichzeitig nimmt die Honda Racing Corporation eine extreme Verjüngung seines Werksteams vor: Vom ältesten Fahrer-Duo (Bautista und Haslam) wandelt es sich zum jüngsten (Vierge und Lecuona).

Mit 24 Jahren ist Xavier Vierge der ältere der beiden Honda-Werkspiloten. Gemeinsam mit seinem Teamkollegen wird er in Jerez vom 15. bis 17. Dezember erstmals mit der Triple-R ausrücken. Da die erlaubten Testtage pro Fahrer auf zehn limitiert sind, ist davon auszugehen, dass nur bei besten Bedingungen getestet wird. Es sind auch halbe Tage erlaubt.



«Ich bin sehr aufgeregt, es ist ein sehr ehrgeiziges Projekt», sagte Vierge gegenüber motorbikemag. «Die Vorstellung von Honda, Rennen zu gewinnen. Es stimmt natürlich, dass ich mich zuerst auf viele verschiedene Dinge einstellen muss, aber ich möchte aufs Motorrad steigen und mich an die Arbeit machen, um dieses Ziel zu erreichen.»

Das Reglement der seriennahen Weltmeisterschaft erlaubt ausdrücklich Trainings ohne Einschränkung mit modifizierten Serienmotorräder. Von dieser Möglichkeit will auch der Spanier Gebrauch machen und hat seinen Fuhrpark bereits auf Honda umgestellt. Neben einem Motocross steht auch eine Fireblade bereit.



«Ich denke, ich werde im Winter viel Spaß damit haben», schmunzelte Vierge. «Ich will mit dem Training schon bald beginnen, damit ich mich schneller an die neue Meisterschaft gewöhnen kann.»

Provisorischer Kalender Superbike-WM 2022:

08.–10. April: Aragón/Spanien

22.–24. April: Assen/Niederlande

20.–22. Mai: Estoril/Portugal

Mai: Istanbul/Türkei* (zu bestätigen)

10.–12. Juni: Misano/Italien

15.–17. Juli: Donington Park/Großbritannien

29.–31. Juli: Most/Tschechien

09.–11. September: Magny-Cours/Frankreich

23.–25. September: Barcelona/Spanien

07.–09. Oktober: Portimao/Portugal

21.–23. Oktober: San Juan/Argentinien

11.–13. November: Mandalika/Indonesien

noch offen: Phillip Island/Australien