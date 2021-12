Scott Redding: Debüt mit der BMW M1000RR in Valencia

Bis zum Jahresende steht Scott Redding bei Ducati unter Vertrag und darf nicht über seinen Arbeitgeber für die Superbike-WM 2022 sprechen. Doch der Engländer spulte in Valencia bereits die ersten Runden auf einer BMW ab.

Am 21. November endete auf dem Mandalika Street Circuit die Superbike-WM 2021, im Hintergrund laufen bei Teams und Fahrern aber schon seit Wochen die Vorbereitungen auf die kommende Saison. Bei BMW und Scott Redding begann das bereits im August, als der Engländer als Teamkollege von Michael van der Mark in der Superbike-WM 2022 bestätigt wurde.



Dank eines Gentlemans Agreement zwischen den Werken ist es möglich, dass die Fahrer schon vor Ende ihres laufenden Vertrages für einen anderen Hersteller testen. Nur dadurch kann Redding, der bis Jahresende bei Ducati unter Vertrag steht, am 8./9. als einziger BMW-Fahrer mit der M1000RR in Estoril testen.

Um beim Test nicht bei null zu beginnen, führte der 28-Jährige die Straßenversion des Superbikes im Rahmen eines Track-Day in Valencia aus. Auf der M1000RR war nicht ein Propeller-Logo zu sehen und Redding erwähnte seinen neuen Arbeitgeber mit keinem Wort.



«Damit beginnt für mich die Saison 2022«, sagte Redding bei seiner Sitzprobe. «Ich bin sehr gespannt. Das Bike ist komplett in schwarz und ich sitze erstmals darauf. Es fühlt sich gut an; anders als gewohnt, aber ziemlich bequem. Ich werde noch ein paar Anpassungen vornehmen, bevor ich damit erstmals fahre.»

Einen Tag später sah man Redding mit seinem neuen Arbeitsgerät auf der Strecke.

Team- und Fahrerliste Superbike-WM 2022:



Aruba.it Ducati: Michael Rinaldi (I), Alvaro Bautista (E)

Barni Ducati: Luca Bernardi (I)

Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)

Go Eleven Ducati: Philipp Öttl (D)



Honda Racing Corporation: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

MIE Honda: Tati Mercado (RA), Hafizh Syahrin (MAL)



BMW Motorrad: Michael van der Mark (NL), Scott Redding (GB)

Bonovo action BMW: Eugene Laverty (IRL), Loris Baz (F)



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)

Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)

Orelac VerdNatura Kawasaki: Sykes? Vinales?

Outdo Pedercini Kawasaki: Loris Cresson (B), König?



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)

GRT Yamaha: Kohta Nozane (J), Garrett Gerloff (USA)

Gil Motor Sport Yamaha: Christophe Ponsson (F)



FETT = bestätigt