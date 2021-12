Was Garrett Gerloff für die SBK-WM 2022 ändern will

Garrett Gerloff will in der SBK-WM 2022 durchstarten

Zu Beginn der Superbike-WM 2021 galt Garrett Gerloff als regelmäßiger Kandidat für Podestplätze, auch Siege wurden dem Yamaha-Piloten zugetraut. Dies will der US-Amerikaner im nächsten Jahr schaffen.

In der Superbike-WM 2021 hatte man etwas mehr von Garrett Gerloff erwartet, doch der US-Amerikaner wurde als WM-Siebter bester ‹unabhängiger Fahrer› und zeigte in seiner zweiten Saison durchaus beachtliche Leistungen. Für seine riskante Fahrweise, die im Abschuss von Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu im zweiten Assen-Lauf gipfelte, musste der 26-Jährige aber auch heftige Kritik einstecken. In der zweiten Saisonhälfte agierte Gerloff eher unauffällig und blass, erst gegen Saisonende kam er wieder in Schwung.



Dennoch: In seiner Rookie-Saison holte der Yamaha-Pilot drei Podestplätze, in diesem Jahr aber nur zwei – dabei wurden deutlich mehr Rennen gefahren (37 zu 23).

Gerloff wird auch in der Superbike-WM 2022 im kommenden Jahr mit dem Yamaha-Junior-Team GRT antreten. Der Texaner hat sich einiges vorgenommen.



«Ich freue mich auf nächstes Jahr und die ersten Tests. Bis dahin werde ich mich selbst bestmöglich auf die neue Saison vorbereiten», betonte Gerloff gegenüber SPEEDWEEK.com. «Ich muss insgesamt konstanter werden und auch die ersten Runden im Rennen muss ich verbessern. Mein Bike fühlt sich sehr gut an, hauptsächlich muss ich an mir selbst arbeiten. Wenn das geschafft ist, kann ich mich an die nächsten Schritte wagen.»

Der Yamaha-Pilot ist sich sehr bewusst, dass es in seiner dritten Saison in der Weltmeisterschaft Situationen wie in diesem Jahr nicht mehr geben darf.



«Ich muss aggressiver werden, es dabei aber nicht übertreiben; die Balance muss stimmen», grübelte Gerloff.