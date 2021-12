Letzter Superbike-Test 2021: Wer in Jerez dabei ist

Von Mittwoch bis Freitag dieser Woche steht die Rennstrecke in Jerez de la Frontera ganz im Zeichen der Superbike-WM. Vier Teams von drei Herstellern nutzen die Gelegenheit für einen letzten Test in diesem Jahr.

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende entgegen und die meisten Teams und Fahrer der Superbike-WM befinden sich bereits in der Winterpause. Offiziell herrscht vom 21. Dezember bis 4. Januar Testverbot. Doch wegen der Witterungsbedingungen in Südeuropa dreht sich von Mitte Dezember bis Mitte Januar in der Regel kein Rad.



Vier Teams sind jedoch noch aktiv und werden von Mittwoch bis Freitag dieser Woche für einen letzten Test in Jerez ausrücken.

BMW ist mit seinen Teams Shaun Muir Racing (SMR) und Bonovo MGM dabei. Bei SMR sehen wir neben Michael van der Mark auch Neuzugang Scott Redding auf der M1000RR. Der Engländer hatte das bayerische Superbike bereits in der vergangenen Woche in Estoril kennengelernt. Für das Team aus Deutschland treten Eugene Laverty und Loris Baz an.

Mit Spannung wird das Debüt der beiden Honda-Piloten in Jerez erwartet. Iker Lecuona (21) fuhr 2021 in der MotoGP eine KTM RC16, Xavier Vierge (24) in der Moto2 eine Kalex. Mit den beiden Spaniern nimmt die Honda Racing Corporation eine deutliche Verjüngung vor und stellt in der kommenden Saison das jüngste Werksteam.

Außerdem auf der Strecke ist Jonathan Rea. Der entthronte Weltmeister ist der einzige Kawasaki-Pilot auf der Piste. Obwohl sich Teamkollege Alex Lowes wegen seiner Bänderverletzung in der rechten Schulter schonen wollte, nimmt auch der 31-Jährige am Test teil.

Das Wetter scheint es gut zu meinen: Für die nächsten Tage sind angenehme Temperaturen um 20 Grad und Sonnenschein vorhergesagt.

Team- und Fahrerliste Superbike-WM 2022:



Aruba.it Ducati: Michael Rinaldi (I), Alvaro Bautista (E)

Barni Ducati: Luca Bernardi (I)

Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)

Go Eleven Ducati: Philipp Öttl (D)



Honda Racing Corporation: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

MIE Honda: Tati Mercado (RA), Hafizh Syahrin (MAL)



BMW Motorrad: Michael van der Mark (NL), Scott Redding (GB)

Bonovo action BMW: Eugene Laverty (IRL), Loris Baz (F)



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)

Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)

Orelac VerdNatura Kawasaki: Sykes? Vinales?

Outdo Pedercini Kawasaki: Loris Cresson (B), König?



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)

GRT Yamaha: Kohta Nozane (J), Garrett Gerloff (USA)

Gil Motor Sport Yamaha: Christophe Ponsson (F)



FETT = bestätigt