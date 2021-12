Michael van der Mark (BMW) ortet große Verbesserungen

BMW-Werksfahrer Michael van der Mark sorgte am zweiten von drei Superbike-Testtagen auf dem Circuito de Jerez für die Bestzeit. Dabei galt das Augenmerk der Evaluierung neuer Teile an der M1000RR.

Mittwoch bis Freitag von 10 bis 18 Uhr können die Superbike-WM-Piloten der Werksteams von BMW, Honda und Kawasaki in Jerez testen, bis 17.45 Uhr lag am Donnerstag BMW-Neuzugang Scott Redding an der Spitze. Dann gelang seinem Teamkollegen Michael van der Mark 1:39,788 min, womit der Niederländer nur 0,227 sec langsamer war als Jonathan Rea als Bester am Mittwoch. Der Kawasaki-Star legte am Donnerstag ebenso eine Pause ein wie sein Teamkollege Alex Lowes.

«Es ist gut einen Test zu haben, auch wenn er so spät im Jahr ist», erzählte van der Mark. «Wir haben eine Menge neuer Komponenten und Dinge, die wir am Bike ausprobieren. Bei diesem Test haben wir nicht so viel mit der Abstimmung des Motorrads gespielt, sondern vor allem neue Teile probiert. Um herauszufinden, was Verbesserungen bringt und was nicht. Wir müssen eine Vorstellung bekommen und anfangen, die neuen Teile zu produzieren. Es war ein guter Test, ich bin mit vielen der Neuerungen sehr zufrieden. Es war klasse, gute Informationen zu sammeln.»

Möglicherweise werden van der Mark und Redding noch den halben Freitag testen. «Wir haben unser Testprogramm gut abgearbeitet, werden aber eventuell noch die eine oder andere weitere Runde fahren», so BMW Motorsport Direktor Marc Bongers. «Wir haben extrem viele Informationen gesammelt, diese gilt es nun auszuwerten. Insgesamt haben wir sehr gute Richtungen gefunden und grundsätzlich bin ich sehr zufrieden. Wir nehmen sehr viele positive Themen mit nach Hause.»





Zeiten Superbike-Test Jerez, Donnerstag (16. Dezember):

1. Michael van der Mark (NL), 1:39,788 min

2. Scott Redding (GB), BMW, 1:39,909

3. Xavier Vierge (E), Honda, 1:40,313

4. Iker Lecuona (E), Honda, 1:40,430

5. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:40,483

6. Loris Baz (F), BMW, 1:40,797

Zeiten Superbike-Test Jerez, Mittwoch (15. Dezember):

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:39,561 min

2. Michael van der Mark (NL), 1:40,161

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:40,454

4. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:40,612

5. Iker Lecuona (E), Honda, 1:40,621

6. Scott Redding (GB), BMW, 1:40,701

7. Xavier Vierge (E), Honda, 1:40,745

8. Loris Baz (F), BMW, 1:41,135