BMW verspricht Scott Redding eine siegfähige M1000RR 28.12.2021 - 07:27 Von Kay Hettich

© BMW Scott Redding beim Wintertest in Jerez

Mit vier starken Fahrern geht BMW in die neue Superbike-Saison und die Erwartungen sind so klar wie noch nie seit der werksseitigen Rückkehr in die seriennahen Weltmeisterschaft: 2022 sollen und müssen Siege her.