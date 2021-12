Toprak Razgatlioglu (25): Träume sind unzerstörbar

Ein Boxer in den Mauern eine Ruine

Toprak Razgatlioglu, der erste Superbike-Weltmeister aus der Türkei, nahm an der Wahl der ‹Fotos des Jahres› der Agentur Anadolu (AA) teil. Mit seiner Entscheidung beweist der Yamaha-Star Herz und Mitgefühl.

Alljährlich wird von der türkischen Agentur Anadolu (AA) das Foto des Jahres gewählt. In diesem Jahr Mitglied der mehrköpfigen Jury: Toprak Razgatlioglu, Superbike-Weltmeister 2021.



Die zur Wahl stehenden Bilder wurden von Fotojournalisten und -Reportern der Agentur geschossen. Der Yamaha-Star nahm seine Aufgabe sehr ernst und schaute sich den Katalog gewissenhaft an. Drei ausdrucksstarke Bilder, die offensichtlich aus Kriegsgebieten stammen, kamen in seine engere Wahl.

Ganz der Sportler entschied sich der Yamaha-Star für ein Foto, das einen Boxer beim Training in einem von Bomben zerstörten Gebäude zeigt. Es trägt den Titel «Träume, die kein Krieg auslöschen kann».



Das zweite Bild zeigt eine Mutter, die in einem Trümmerhaufen ihre Kinder wäscht, auch um trotz allen Elends Würde zu bewahren. Außerdem wählte der 25-Jährige ein Foto eines Kindes aus, das vor eine Mauer mit gewaltigen Einschusslöchern steht.

Allesamt Bilder, die bewegen und jeden Betrachter zum Nachdenken anregen sollten.