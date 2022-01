Honda-Neuling Xavi Vierge: «Sind junge, wilde Fahrer»

Nach sieben Jahren in der Moto2-WM hat Xavier Vierge aufs Superbike gewechselt. «Im Team gibt es viele Leute, von ihrer Arbeitsweise bin ich sehr beeindruckt», hielt der 24-jährige Honda-Pilot fest.

Vom 15. bis 17. Dezember absolvierten die neuen Honda-Werksfahrer Iker Lecuona und Xavier Vierge in Jerez ihre ersten Testtage mit der Fireblade, am 26./27. Januar folgen die nächsten beiden. Dann haben die zwei Spanier bereits die Hälfte ihrer zehn erlaubten Testtage verwendet.



Für Klassenneulinge sind die Vorsaison-Tests besonders wichtig, Vierge fuhr seit 2015 in der Moto2-WM. Der 24-Jährige holte vier Podestplätze, aber keinen Sieg. Sein bestes Ergebnis in der vergangenen Saison gelang ihm mit Platz 3 auf seiner Heimstrecke in Barcelona, die Weltmeisterschaft schloss er als Elfter ab.

«Im Team gibt es viele Leute, von ihrer Arbeitsweise bin ich sehr beeindruckt», hielt Vierge fest. «Sie arbeiten an der Strecke, im Truck und auch von Japan aus. Ich bin noch nie für so ein Team gefahren. Ich hatte auch mit dem Motorrad sofort ein gutes Gefühl, das war mein erstes Mal mit so einem großen Rennmotorrad. Es hat viel Leistung und wir haben sehr viele Sachen versucht. Unser Ziel während des ersten Tests war, dass ich so viele Runden wie möglich drehe und alle Informationen in mich aufsauge. Beim nächsten Test werden wir unseren Weg weiterverfolgen, ich passe mich Stück für Stück an.»

Der Rookie aus Barcelona weiß, dass ihn eine schwierige Saison erwartet. Er sagt aber auch: «Honda ist Honda, ich könnte in keinem besseren Team in die Superbike-WM einsteigen. Bis die Saison beginnt, werde ich zahlreiche Testtage hinter mir haben – und bereit sein.»

Vierge und Lecuona erwartet viel Neues. Das seriennahe Motorrad unterscheidet sich deutlich von einem Prototyp, auch die Pirelli-Reifen sind gänzlich anders. Einige der Strecken sind für die ehemaligen GP-Piloten fremd, auch beim Rennformat müssen sie sich umstellen. «In MotoGP fährt man nur ein Rennen am Wochenende», erzählte Vierge, «Jetzt müssen wir drei fahren, auch wenn eines davon ein kurzes ist. Das ist eine Herausforderung, an die wir uns anpassen müssen.»

Honda brachte für die Saison 2020 die aktuelle CBR1000RR-R, mehr als drei dritte Plätze von Alvaro Bautista sprangen in den zwei Saisons seither nicht heraus.



«Das Bike wurde in dieser Zeit deutlich verbessert, wie wir zum Ende der vergangenen Saison sehen konnten», so Vierge. «Die Fahrer konnten im letzten Saisondrittel in fast jedem Rennen um Podestplätze kämpfen – so wollen wir weitermachen. Momentan haben wir mehr damit zu tun, uns an das Motorrad anzupassen, statt an diesem viel zu ändern. Aber wir sind junge und wilde Fahrer und außerdem bereit, viel zu arbeiten. Wir glauben an dieses Projekt und werden alles geben, um so bald wie möglich um Spitzenpositionen zu kämpfen.»