Fahrplan zur SBK-WM 2022: Wo und wann getestet wird

In dieser Woche absolvieren einige Teams der Superbike-WM 2022 in Jerez den ersten Wintertest zur Vorbereitung auf die neue Saison. Bis zum Saisonauftakt Anfang April im MotorLand Aragón sind weitere Tests geplant.

Die Superbike-WM 2022 beginnt offiziell am 9./10. April in Spanien im MotorLand Aragón; inoffiziell laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison aber bereits mit den Wintertests.



Generell gilt: Angesichts der zehn erlaubten Testtage werden die Teams ihre Piloten nur bei optimalen Bedingungen auf die Strecke schicken; es sind auch halbe Tage erlaubt. Und die Termine sind nicht in Stein gemeißelt. Teams können sich kurzfristig an- oder abmelden, außerdem können Tests wegen schlechtem Wetter verschoben werden. Laut Reglement muss der Organisator eines Tests allen in der Superbike-WM engagierten Teams die Teilnahme zu angemessenen Kosten ermöglichen.

Nach der Winterpause starten am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche in Jerez Honda und Kawasaki. Neben den beiden Werksteams der beiden japanischen Hersteller meldete sich nur Puccetti Kawasaki für diesen Test an. Auf der Piste werden demnach Jonathan Rea, Alex Lowes und Lucas Mahias die ZX-10RR pilotieren sowie Iker Lecuona und Xavier Vierge die CBR1000RR-R.

Weitaus mehr Piloten werden am 8./9. Februar in Portimão anwesend sein. Neben dem Aruba.it Ducati-Piloten Álvaro Bautista und Michael Rinaldi werden auch die Superbike-Rookies Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) und Luca Bernardi (CM Racing Ducati), sowie das Yamaha-Werksteam mit Weltmeister Toprak Razgatlioglu und Andrea Locatelli sowie die Kawasaki-Asse Rea und Lowes anwesend sein. In Portimão werden auch einige Supersport-Piloten testen, unter anderem Oli Bayliss.

Weiter geht es am 3./4. März in Aragón, wo Yamaha mit seinen offiziellen Piloten fahren wird, also auch Garrett Gerloff und Kohta Nozane vom Junior-Team GRT. Vom 15. bis 17. März wird in Misano getestet. BMW plant mit drei Testtagen, Yamaha und Ducati wollen zwei Tage testen. Hochbetrieb wird beim Barcelona-Test am 25./26. März herrschen, wenn diverse Teams von Kawasaki, BMW, Ducati und Yamaha anwesend sein sollen.

Der letzte Test vor dem Saisonauftakt ist üblicherweise der offizielle Dorna-Test, der in diesem Jahr am 4./5. April in Aragón stattfindet. Weil auf derselben Piste nur wenige Tage darauf die Saison beginnt, wird das Teilnehmerfeld der seriennahen Weltmeisterschaft nahezu vollständig dabei sein.