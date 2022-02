Bremsen wie Toprak Razgatlioglu – am Smartphone

Mit seinen extrem harten Bremsmanövern brachte Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu seine Gegner in der Superbike-WM zur Verzweifelung. So wie der Weltmeister kann das jeder – mit einem neuen Handy-Game.

Das neue Spiel für die Superbike-WM kommt im Doppelpack mit den Fahrern und Strecken der Saisons 2020 und 2021. Enthalten sind natürlich auch Motorräder der beteiligten Werke: Die BMW M1000RR, Ducati V4R, Honda CBR1000RR-R, Kawasaki ZX-10RR und natürlich auch die Yamaha R1, mit der sich Toprak Razgatlioglu im vergangenen Jahr zum Weltmeister krönte.

Der Spieler kann eine Saison auf zehn verschiedenen Rennstrecken austragen, darunter auch das Autodrom Most und der Circuito de Navarra, die 2021 ihr Debüt im Rahmen der seriennahen Weltmeisterschaft gaben.



Das offizielle Spiel der Superbike-WM glänzt mit einer verbesserten Grafik, Fahrdynamik und einem erweiterten Steuerungssystem. Die Steuerung ermöglicht nun auch, mit einem Stoppie über die Ziellinie zu fahren – so wie es der Türke bei seinem siebten Saisonsieg in Magny-Cours vorführte.

Erhältlich ist es für Geräte mit dem iOS und Android-Betriebssystem und ist im App-Store als ‹WorldSBK› zu finden.