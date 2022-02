Danilo Petrucci kehrt auf Ducati-Superbike zurück

Beim Valencia-GP 2021 endete die MotoGP-Karriere von Danilo Petrucci. Mit dem Wechsel in die MotoAmerica als Nachfolger von Loris Baz bei Warhorse HSBK Ducati kehrt er zu seinen Wurzeln zurück.

SPEEDWEEK.com berichtete bereits Ende Januar davon, dass der Wechsel von Danilo Petrucci in die MotoAmerica 2022 beschlossene Sache ist. Der beliebte Italiener hätte nach seiner MotoGP-Karriere weiter mit KTM zusammenarbeiten können, dann aber im Rallye-Sport.



Zur Erinnerung: «Petrux» bekam von KTM einen Werksvertrag für die Dakar-Rallye und überraschte die Cross-Country-Szene mit erstaunlichen Leistungen, sogar ein Etappensieg gelang dem 31-jährigen Italiener.

Doch Petrucci liebäugelte weiter mit der Rundstrecke und verhandelte mit Ducati über ein entsprechendes Engagement. Als Loris Baz, Ducati-Aushängeschild in der MotoAmerica für die Superbike-WM 2022 bei BMW unterschrieb, war die Tür für Petrucci offen. Erst jetzt wurde der Wechsel zu Warhorse HSBK Ducati-Team offiziell bestätigt.



«Ich bin so glücklich, dass ich zurückkomme, um mit Ducati Rennen zu fahren», sagte der Italiener zufrieden. «Letztes Jahr beim Austin-GP habe ich erstmals mit Eraldo Ferraci und dem Ducati-Management, angefangen bei Claudio Domenicali über Gigi Dall'Igna, Paolo Ciabatti und Davide Tardozzi, über dieses Projekt gesprochen. Sie sind glücklich, dass sie mich an Bord haben. Ich möchte weiterhin Spaß haben und weiterhin ein Rennmotorrad fahren, deshalb habe ich mich für dieses Projekt entschieden, auch um eine neue Erfahrung auf der menschlichen Seite zu machen. Ich werde in Amerika leben, das ist etwas Neues und Aufregendes für mich, also bin ich sehr neugierig und gespannt darauf.»

Mit Danilo Petrucci bekommt die MotoAmerica einen prominenten Neuzugang, der von Wayne Rainey, Präsident der MotoAmerica, sehr willkommen ist.



«Wir freuen uns sehr, dass Danilo 2022 dem Team Warhorse HSBK Racing Ducati New York beitritt», sagte der dreifache 500er-Weltmeister. «Danilo ist ein Weltklasse-Pilot, der sehr beliebt und respektiert ist. Er wird extrem umkämpfte Rennen auf einigen legendären Rennstrecken erleben. Ich denke, er wird das Leben in den USA und dieses wunderschöne Land an sich genießen.»

Vor seiner Karriere in der MotoGP war Petrucci auf seriennahen Motorräder zu Hause. 2011 fuhr er in der Superstock-1000 bei Barni Racing eine V2-Ducati und wurde Vizemeister. Sein Debüt auf der Ducati Panigale V4R gibt Petrucci mit dem Ducati-Testteam beim Portimao-Test am 8./9. Februar.