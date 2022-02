Bautista glaubt: Ducati-Ingenieure haben es leichter

Mit Álvaro Bautista und Michael Rinaldi für die Superbike-WM 2022 hat Aruba.it Ducati-Werksteam erstmals zwei Fahrer mit einer ähnlichen Statur unter Vertrag. Der Rückkehrer aus Spanien hält dies für einen Vorteil.

Seit Einführung der Panigale V4R waren die beiden Werkspiloten in Größe und Gewicht sehr unterschiedlich. 2019 waren es Álvaro Bautista und Chaz Davies, 2020 der Waliser und Michael Rinaldi und in der vergangenen Saison der Italiener und Scott Redding.



2022 sehen wir mit Bautista, mit 16 Laufsiegen immer noch der erfolgreichste Ducati-Pilot in der Vierzylinder-Ära, und Rinaldi erstmals eine vergleichsweise harmonische Fahrerpaarung.

Seitens Ducati wurde mehrfach betont, dass die V4R keinen speziellen Fahrer benötigt. Siege konnten groß gewachsene und auch kleinere Piloten einfahren; Vizeweltmeister wurden mit dem Spanier und Redding ebenfalls zwei gegensätzliche Fahrer. Für Bautista ist es dennoch ein Vorteil, einen Teamkollegen mit einer ähnlichen Statur zu haben.



«Wir sind mehr oder weniger der gleiche Fahrertyp – klein und leicht», sagte Bautista bei WorldSBK. «Ich denke, das ist sehr positiv, denn seinerzeit mit Chaz waren wir sehr unterschiedlich, wie auch unser Fahrstil. Es ist nicht einfach, ein gutes Set-up für beide Fahrer zu finden. Mit Rinaldi ähneln wir uns in unserem Fahrstil und auch in Gewicht und Größe. Ich denke, dass es für die Ingenieure einfacher ist.»

Für Rinaldi ist es die dritte Saison mit Aruba.it Ducati und sollte der 26-Jährige aus Rimini in diesem Jahr nicht regelmäßiger in die Top-3 fahren, glauben viele, dass es seine letzte Saison sein könnte.



«Er ist jung und will auch gewinnen; er will sein Potenzial zeigen», ist Bautista überzeugt. «Zwischen uns wird es sehr interessant, denn der erste Fahrer, den man schlagen will, ist sein Teamkollege. Es wird eine harte Saison für uns beide!»