Chaz Davies erste Arbeitstage als Ducati-Riding-Coach

Wenige Wochen nach seinem Rücktritt unterschrieb Chaz Davies einen Vertrag als Riding-Coach für die Ducati-Piloten der Superbike- und Supersport-WM 2022. In Portimao war der dreifache Vizeweltmeister bereits im Einsatz.

Mit 99 Podestplätzen, 32 Laufsiegen und als dreimaliger Vizeweltmeister schloss Chaz Davies nach der Saison 2021 das Kapitel Superbike-WM. Über Jahre war er einer von wenigen, die Rekordweltmeister Jonathan Rea die Stirn bieten konnten. In der Bestenliste der Laufsieger steht Davies derzeit auf Rang 7, von den Nicht-Weltmeistern ist nur Noriyuki Haga (43 Siege) erfolgreicher. Und 2011 wurde er auf Yamaha Supersport-Champion.

Dem Superbike-Paddock wollte der Waliser in einer anderen Form erhalten bleiben. Seit 21. Januar wissen wir: Davies unterschrieb einen Vertrag mit dem Ducati-Werksteam als Riding-Coach der Werksfahrer Álvaro Bautista und Michael Rinaldi (Superbike) sowie von Niccolo Bulega (Supersport).



«Mit Aruba.it Ducati hatte ich die besten Jahre meiner Karriere», sagte Davies, der 28 seiner 32 Siege mit dem Hersteller aus Borgo Panigale eroberte. «Mit meinen Erfahrungen aus sieben Jahren als Ducati-Werksfahrer, und meinem Wissen über V2- und V4-Bikes, bin ich gut gerüstet, um für zukünftige Erfolge des Teams etwas beizutragen. Wir haben für 2022 exzellente Fahrer, in der Superbike- und Supersport-WM. Ich werde alles geben, um deren Potenzial zu maximieren.»

Seinen ersten Einsatz in seiner neuen Funktion hatte 35-Jährige beim Portimão-Test am 8./9. Februar. Davies stand, mit einer Kamera bewaffnet, am Streckenrand und fertigte Aufnahmen seiner Schützlinge an. Seine Beobachtungen besprach er mit den Fahrern. Aus den Video-Aufnahmen erstellt er Videos die Analysen und Vergleiche von Linienwahl, Bremspunkte und Geschwindigkeit ermöglichen.