Randy de Puniet öffnete Chris Ponsson die Augen

Seit 2021 wird Chris Ponsson von seinem Landsmann und ehemaligen MotoGP-Piloten Randy de Puniet unterstützt. Mit seiner Hilfe will der Yamaha-Pilot in der Superbike-WM 2022 einen deutlichen Fortschritt erzielen.

Nachdem Chris Ponsson in der Superbike-WM 2020 mit Aprilia einige Wildcard-Einsätze absolviert hatte, stieg der Franzose im Folgejahr mit Yamaha Vollzeit ein und setzt auch in der Superbike-WM 2022 bei Gil Motor Sport eine R1 ein.

Seit Navarra im August hatte Ponsson auch einen Riding-Coach, den früheren MotoGP-Piloten Randy de Puniet, der sich 2015 selbst an der Superbike-WM versucht hatte.



«Ich bin sehr glücklich darüber, dass er mir hilft», sagte der Yamaha-Pilot. «Er hilft auf und neben der Rennstrecke. Randy hat so viel Erfahrung und ist immer positiv. Durch ihn bin ich entspannter und fokussierter, was für eine Verbesserung wichtig war. Insgesamt ist sein Einfluss sehr positiv. Bei den vier Rennwochenenden, zu denen er kam, half er mir auf und auch neben der Strecke. Er gab mir Ratschläge, wie ich mich vorbereiten, Vertrauen in mich selbst haben und ruhiger werden kann.»

Der 26-Jährige weiter: «Er hat mir geholfen, mich nicht zu sehr aufzuregen, wenn etwas schiefgeht. Randy hat mir die Augen über meinen Fahrstil geöffnet und mir viel über die menschliche und mentale Seite beigebracht. Es war sehr positiv, und wir werden dieses Jahr weitermachen.»

De Puniet wird Ponsson in der bevorstehenden Saison bei fünf Meetings zur Seite stehen.

Technisch erhielt das Ponsson-Team von Yamaha Updates, die er beim Portimão-Test vor einem Monat erstmals testen konnte.



«Ich konnte eine neue Verkleidung probieren, die das offizielle Team und von GRT bereits zu Beginn der letzten Saison hatte – der Unterschied ist riesig», betonte der Yamaha-Pilot. «Wir müssen die Lücke nach und nach schließen, aber wir kommen voran. Ich habe meine persönliche Bestzeit in Portimão mit meinem alten Motorrad und auch mit den neuen Teilen verbessert. Das ist positiv für die Zukunft!»