Garrett Gerloff (Yamaha) minimal langsamer als Toprak

Erstmals seit dem Saisonfinale auf der Insel Lombok im November saß Garrett Gerloff am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche wieder auf seiner Yamaha R1 und beeindruckte mit seinem Speed.

Garrett Gerloff kam gut erholt zum Superbike-Test von Yamaha im MotorLand Aragón. Denn nach dem Meeting auf dem Mandalika Street Circuit Ende November 2021 verbrachte der US-Amerikaner die Zeit in seiner Heimat und fuhr nur zum Training Motocross. Nach über drei Monaten schwang sich der GRT-Pilot wieder in den Sattel seiner Yamaha.



«Im Winter habe ich viel an mir gearbeitet, um mich in jeden Aspekt zu verbessern – von körperlich bis geistig. Ich bin in einer wirklich guten Verfassung und froh, wieder zurück zu sein», sagte der 26-Jährige. «Es ist so episch und schön, nach so langer Zeit wieder auf meiner R1 zu sitzen.»

Wegen schlechter Wettervorhersage zog Yamaha den Test spontan um einen Tag nach vorne. Am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche teilten sich die Teams Pata Yamaha, GRT Yamaha und Gil MotorSport die Strecke. In 1:49,820 min war Gerloff nur 74/1000 sec langsamer als Weltmeister Toprak Razgatlioglu.



«Als ich am Mittwoch mit dem Bike gefahren bin, war das ein ziemlicher Schock», grinste Gerloff. «Ich konzentriere mich nur auf mich selbst. Wir haben ein paar neue Dinge ausprobiert. Nach und nach kam ich in meinen Rhythmus. Wir arbeiten weiter und werden sehen, wie die Dinge in Misano laufen.»

Auf dem Circuit de Catalunya testen am 25./26. März sämtliche Spitzenteams, am 4./5. April sind die offiziellen Dorna-Tests in Aragon, bevor am Wochenende 8.–10. April auf selbiger Strecke die Weltmeisterschaft 2022 beginnt.

Zeiten Superbike-Test Aragon 2./3. März:

1. Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha), 1:49,746 min, 110 Runden

2. Garrett Gerloff (GRT Yamaha), 1:49,820 min, 106 Runden

3. Andrea Locatelli (Pata Yamaha), 1:50,021 min, 115 Runden

4. Kohta Nozane (GRT Yamaha), 1:51,238 min, 90 Runden

5. Christophe Ponsson (Gil Motor Sport Yamaha), 1:52,341 min, 84 Runden