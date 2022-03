Garrett Gerloff (Yamaha): «Die Balance muss stimmen» 06.03.2022 - 08:12 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Garrett Gerloff will an der Balance arbeiten

In der Superbike-WM 2022 will sich Garrett Gerloff als regelmäßiger Kandidat für Podestplätze etablieren. Was der GRT Yamaha-Pilot aus den USA ändern will, um dieses Ziel zu erreichen.