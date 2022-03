Hafizh Syahrin ist einer von nur fünf in der SBK-WM

Im MIE Honda-Team gibt Hafizh Syahrin in diesem Jahr sein Debüt in der Superbike-WM. Bisher war Malaysia in der seriennahe Weltmeisterschaft ein nahezu unbeschriebenes Blatt.

Honda hat sich für die Superbike-WM 2022 neu aufgestellt. Denn nicht nur im HRC-Werksteam fahren mit Iker Lecuona und Xavi Vierge zwei Rookies aus dem GP-Paddock, sondern mit Hafizh Syahrin auch im Kundenteam von Midori Moriwaki. Der aus Malaysia stammende 27-Jährige fuhr zuletzt Moto2, verfügt aber auch über zwei Jahre Erfahrung in der MotoGP.



Syahrin ist der erste Stammfahrer aus Malaysia in der Superbike-WM. Als Gaststarter waren vier seiner Landsleute in der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft am Start – zuletzt Cletus Adi Haslam in Johor 1993. Der heute 60-Jährige fuhr im ersten Lauf als 14. zwei WM-Punkte ein.

MIE Honda hat in diesem Winter noch keinen Test absolviert, die Honda-Fireblade kennt Syahrin nur auf dem Papier. Dennoch hat er sich für seine Rookie-Saison viel vorgenommen.



«Ich habe das Motorrad noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, dass das Bike seit Mitte der letzten Saison immer besser wird. Es wurde von Rennen zu Rennen besser», glaubt Syahrin. «Ich möchte in jedem Rennen in die Top-10 fahren und versuchen, jeden meiner Gegner herauszufordern. Ich kenne einige Rivalen aus den letzten Jahren – Andrea Locatelli, Álvaro Bautista und andere, die früher im MotoGP-Paddock waren.»

Syahrin macht sich keine Illusionen, dass die etablierten Superbike-Piloten eine hohe Messlatte sein werden. Der Honda-Pilot will sich viel von ihnen abschauen.



«Ich möchte natürlich von Toprak lernen, weil er jung und sehr schnell ist. Und auch von der Superbike-Legende Jonathan Rea», meinte Syahrin. «Es ist eine große Herausforderung für mich. Ich werde versuchen, alles zu geben, was ich habe und auch meine Erfahrung aus der MotoGP in der Superbike-WM anzuwenden.»