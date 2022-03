Offiziell: Ex-Weltmeister Tom Sykes fährt für Ducati

Es war eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse der vergangenen Wochen: Der ehemalige Superbike-Weltmeister Tom Sykes kehrt in die Britische Meisterschaft zurück und wird dort eine Ducati V4R pilotieren.

Monatelang hat Tom Sykes verschiedene Optionen in der Superbike-WM, Britischen Meisterschaft und MotoAmerica abgewogen. Bereits vor dem SBK-Finale Ende November auf der Insel Lombok hatte er ein Angebot des Teams Warhorse HSBK Ducati New York für die US-Rennserie vorliegen, aber der Engländer pokerte.



Zu diesem Zeitpunkt waren in der Superbike-WM nur noch Plätze in den Kawasaki-Teams Orelac und Pedercini frei, doch beide Teams suchten Fahrer, die Geld mitbringen. Orelac verpflichtete den jungen Tschechen Oliver König, Pedercini macht mit dem Belgier Loris Cresson weiter.

Am 7. Februar wurde der Vertrag zwischen dem Italiener Danilo Petrucci und Ducati für MotoAmerica offiziell bestätigt. Die beiden Parteien waren sich schon lange vorher einig, doch Petrucci wollte nicht, dass seine Dakar-Teilnahme mit KTM in den ersten beiden Januar-Wochen von dem Ducati-Deal überstrahlt wird.



Damit blieb Sykes nur noch die Rückkehr in die Britische Meisterschaft. Wie auch in den USA hat der Weltmeister von 2013 dort stets das Ducati-Team favorisiert, jetzt ist der Deal offiziell.

Nach der letzten Saison teilte Ducati-Teameigentümer Paul Bird seinem Fahrer Christian Iddon mit, dass er sich nach einem neuen Job umsehen muss. Der Vierte des Vorjahres dockte daraufhin bei Buildbase Suzuki an.



Sykes wird an der Seite von Josh Brookes eine Ducati Panigale V4R fahren: «In BSB war ich schon, ich weiß, dass sie eine sehr gut organisierte und starke Meisterschaft haben. Ich bin jetzt zwar 36 Jahre alt, fühle mich aber wie 25 und genieße das Rennen fahren weiterhin.»

Tom eroberte in 349 Superbike-WM-Läufen 114 Podestplätze, darunter 34 Siege. Er fuhr 39 Mal die schnellste Rennrunde und stand 51 Mal auf Pole-Position – öfter als jeder andere. Zwischen 2012 und 2017 beendete der Mann aus Huddersfield die WM immer in den Top-3, 2013 krönte er seine Karriere mit dem Titelgewinn für Kawasaki.



In der British Superbike Championship fuhr Skyes 2007 und 2008 und belegte die Gesamtränge 6 und 4.