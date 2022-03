SBK-Rookie Hafizh Syahrin (27) wartet auf Honda-Test

An der Seite von Leandro Mercado gibt Hafizh Syahrin im Team MIE Honda sein Debüt in der Superbike-WM. «Ich habe keinen Druck», sagt der Malaysier.

Leandro Mercado ist wahrscheinlich selbst überrascht, dass er in der Superbike-WM 2022 der dienstälteste und erfahrenste Honda-Pilot sein würde – und der einzige ohne GP-Erfahrung. Denn nicht nur im HRC-Werksteam fahren mit Iker Lecuona und Xavi Vierge zwei Rookies aus dem GP-Paddock, sondern auch sein Teamkollege im MIE-Team, Hafizh Syahrin.

Der in Selangor/Malaysia geborene Syahrin startete seine internationale Karriere 2010 in der spanischen Moto2-Serie, ein Jahr später stieg er in die Weltmeisterschaft auf. Sein größter Erfolg ein zweiter Platz beim Misano-GP 2017. Ein Abstecher in die MotoGP 2018 (mit Yamaha) und 2019 (mit KTM) waren wenig erfolgreich. Platz 9 in Argentinien 2018 sein bestes Finish.

Im Honda-Team von Midori Moriwaki will sich der 27-Jährige nun in der seriennahen Weltmeisterschaft etablieren. Syahrin ist der erste Stammfahrer aus Malaysia überhaupt.



«Es ist sehr aufregend», gibt Syahrin zu. «Ich habe keinen Druck. Wie in der MotoGP, bin ich auch in der Superbike-WM der erste malaysische Stammfahrer. Ich werde versuchen, mein Bestes zu geben.»

Syahrin wurde von Teamchefin Midori Moriwaki am 12. November für die Superbike-WM 2022 bestätigt. Während seine zukünftigen Gegner in den Wintermonaten diverse Tests absolvierten, wird MIE Honda frühestens am 25./26. März in Barcelona mit den neuen Motorrädern auf der Strecke zu sehen sein, spätestens wenige Tage vor dem Saisonauftakt beim offiziellen Dorna-Test am 4./5. April in Aragon.



«Ich weiß, dass meine Konkurrenten, auch die anderen Rookies, schon Tests absolviert haben. Ich bin der Einzige, dem das Testen fehlt», grübelt der Malaysier. «Aber das Team bereitet das Motorrad vor. Letztes Jahr hatten sie nur ein Bike, jetzt müssen sie zwei Motorräder aufbauen.»